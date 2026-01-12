Agresión armada en Cajeme: Disparan contra la fachada de una tienda de abarrotes en Esperanza

Cajeme, Sonora.- La tarde de este lunes 12 de enero de 2026 se registró un nuevo ataque armado en el municipio de Cajeme, Sonora, cuando sujetos armados irrumpieron en una tienda de abarrotes ubicada en la comisaría de Esperanza. Los primeros reportes indican que los agresores llegaron al sitio a bordo de un automóvil sedán color negro y abrieron fuego contra la fachada del establecimiento, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

De acuerdo con un reporte preliminar del caso, los hechos ocurrieron poco antes de las 16:00 horas, cuando empleados de la tienda y vecinos del sector reportaron detonaciones de arma de fuego a través de las líneas de emergencias del 911, por lo que se desplegó un intenso operativo policial y militar en la zona. Autoridades de los tres niveles de gobierno arribaron al negocio situado en el retorno de la Carretera Federal México 15, entre las calles Hermano Talamantes y Sinaloa

A pesar de los múltiples disparos, las autoridades no reportaron víctimas mortales ni personas heridas a causa de este violento hecho que ya está siendo investigado. En el lugar de los hechos se contó con la presencia de elementos de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), Guardia Nacional (GN) y Ejército Mexicano, quienes se encargaron de acordonar y resguardar el perímetro.

Se registra agresión armada en la comisaría de Cajeme, perteneciente al municipio de Cajeme .

Personal de los Servicios Periciales llevaron a cabo las diligencias correspondientes en la escena del crimen, incluido el levantamiento de los indicios balísticos que quedaron tirados en el suelo. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) será quien lidere las respectivas investigaciones para esclarecer los hechos, así como determinar la identidad de los responsables que perpetraron esta agresión armada en Esperanza.

Cabe mencionar que este caso se une a otro violento suceso registrado durante la mañana de este lunes en el fraccionamiento Villas del Rey Colonial, al poniente de Ciudad Obregón, en donde un hombre, apodado como 'El Oaxaco', fue atacado a balazos mientras se desplazaba a bordo de su bicicleta sobre la calle Cerrada Nueva España, entre Fraga y bulevar Antonio Ocaso. La víctima tuvo que ser llevada a un nosocomio cercano para recibir atención médica.

Ataca a balazos tienda de abarrotes ubicada en la comisaría de Cajeme.

Fuente: Tribuna del Yaqui