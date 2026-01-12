Agresión armada en Hermosillo: Hombre resulta herido de bala y es hospitalizado de emergencia

Hermosillo, Sonora.- Tras el reporte de varias detonaciones de arma de fuego, se registró una intensa movilización de autoridades de los distintos niveles de gobierno durante la tarde de este lunes 12 de enero, en el sector sur de la ciudad de Hermosillo. Los hechos tuvieron lugar en la colonia Villa Hermosa, sobre las calles Ramón Noriega, entre 26 y Labradores, donde un hombre resultó lesionado tras ser blanco de los disparos.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, el suceso ocurrió poco después de las 17:00 horas. En ese momento, sujetos armados interceptaron a un hombre en la vía pública y dispararon en su contra, para posteriormente huir del lugar con rumbo desconocido antes de la llegada de las fuerzas del orden. Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron los primeros auxilios al afectado.

Tras esto, procedieron a su traslado a un hospital para recibir atención médica. Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad de la víctima ni se ha emitido un parte oficial sobre su estado de salud actual. La zona fue resguardada para preservar la escena del crimen. Hasta el cierre de este reporte, no se ha informado sobre la detención de alguna persona relacionada con estos hechos violentos.

En el operativo de seguridad participaron elementos de la Policía Municipal de Hermosillo, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa). Posteriormente, personal de servicios periciales y agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) arribaron para realizar las diligencias correspondientes, y el levantamiento de indicios balísticos, con el fin de integrar la carpeta de investigación.

El lugar donde sucedió el intento de homicidio con arma de fuego

Fuente: Tribuna de Yaqui