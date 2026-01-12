Al interior de un baño, localizan a joven agente de la Policía Municipal de Tijuana sin vida

Tijuana, Baja California.- Una agente de la Policía Municipal de Tijuana (Baja California) perdió la vida este domingo mientras realizaba labores de vigilancia en la Zona Centro de la ciudad, hecho que fue confirmado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM). El suceso generó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad y personal ministerial, así como muestras de condolencias por parte de autoridades locales.

La oficial fue identificada como Estefani Caro Ledezma, de 23 años de edad, quien se encontraba asignada a un operativo rutinario en el primer cuadro de la ciudad al momento de los hechos.

Autoridades de Tijuana confirmaron la muerte de la oficial. Foto: Facebook

Esto se sabe sobre el fallecimiento de la agente

De acuerdo con los reportes oficiales, la oficial se separó brevemente del grupo con el que realizaba labores de vigilancia para ingresar al sanitario de un establecimiento comercial ubicado en la Zona Centro. Minutos después, personas que se encontraban en el lugar alertaron sobre un estruendo, tipo balazo, proveniente del interior del comercio.

Al revisar el área, personal del establecimiento localizó a la agente inconsciente y con una lesión de arma de fuego (presuntamente realizada por ella misma), por lo que se dio aviso inmediato a las autoridades. Un compañero de la corporación solicitó apoyo médico; sin embargo, al arribar los paramédicos únicamente pudieron confirmar que la joven policía ya no contaba con signos vitales.

Tras el reporte, elementos de la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGJE) acudieron al sitio para realizar el procesamiento de la escena, levantar el cuerpo y dar inicio a las diligencias correspondientes, con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento. Las autoridades señalaron que será esta instancia la encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar de manera oficial los detalles del caso, conforme a los protocolos legales establecidos.

Apoyo institucional a la familia y compañeros

El titular de la SSPCM, José Alejandro Avilés Amezcua, instruyó al personal administrativo para brindar acompañamiento y apoyo a la familia de la agente fallecida. De igual forma, se activaron los protocolos internos de atención psicológica tanto para los familiares como para los elementos de la corporación que se vieron impactados por el hecho.

uD83DuDD4A? Lamentable suceso en la Zona Centro de Tijuana



La SSPCM confirmó el fallecimiento de la agente Estefani Caro Ledezma, de 23 años, integrante de la Policía Municipal, quien perdió la vida mientras realizaba labores de vigilancia en la Zona Centro.



De acuerdo con información… pic.twitter.com/6h87wk41oA — Baja News (@MxBajanews) January 12, 2026

La corporación informó que Estefani Caro Ledezma ingresó a la Policía Municipal el 11 de agosto de 2025, y desde entonces se desempeñó en tareas operativas de servicio a la comunidad.

Por otra parte, a través de un posicionamiento oficial, la SSPCM expresó sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de la joven agente, subrayando su compromiso con el acompañamiento institucional en este momento de duelo.

Fuente: Tribuna del Yaqui