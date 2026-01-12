Alerta en Veracruz: Desaparecen novia y amiga de Carlos Castro, periodista asesinado a tiros

Poza Rica, Veracruz.- La gobernadora del Estado de Veracruz, Rocío Nahle García, informó sobre el estatus de las investigaciones relacionadas con la desaparición de Wendy Arantxa Portilla Ramos, quien está identificada como la pareja sentimental del periodista Carlos Leonardo Ramírez Castro, fallecido víctima de un ataque armado el pasado 8 de enero. La mandataria estatal confirmó que ya existe una denuncia interpuesta ante las autoridades correspondientes para dar con el paradero de la joven de 23 años de edad.

Estas declaraciones se dieron en el marco del arranque del programa estatal de distribución de medicamentos, donde Nahle García atendió a los medios de comunicación. Durante su intervención, detalló que el caso fue uno de los temas centrales abordados durante la reunión matutina de la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz. Según lo expuesto por la titular del Ejecutivo estatal, la fiscal general del estado, Lisbeth Aurelia Jiménez, notificó al gabinete de seguridad sobre la apertura de la carpeta de investigación tras la comparecencia de los familiares de la joven.

Hoy en la mañana, en la mesa de seguridad, la fiscal hizo el reporte sobre la denuncia que interpuso, al parecer la madre de la joven, y se están realizando las labores pertinentes", indicó la gobernadora.

Asimismo, enfatizó que será la Fiscalía General del Estado (FGE) la única instancia encargada de emitir los reportes oficiales sobre el avance de las indagatorias y los hallazgos que se deriven de las mismas. El contexto de la desaparición se sitúa tras los servicios funerarios del comunicador. De acuerdo con los primeros reportes, Wendy Arantxa Portilla Ramos fue vista por última vez el sábado 10 de enero, fecha en la que asistió al sepelio de Ramírez Castro en el panteón Jardines de los Ángeles, ubicado en el municipio de Poza Rica.

Reportan desaparición de Wendy Portilla tras acudir a funeral del reportero Carlos Castro. pic.twitter.com/GH6RX7HgoO — ViralesMex (@virales_mex) January 12, 2026

La segunda desaparecida

En relación con el caso, trascendió en redes sociales y mediante fichas de búsqueda la desaparición de una segunda persona, Karime Monserrat Murrieta, identificada como amiga cercana del periodista y quien también habría asistido al funeral. No obstante, la gobernadora Nahle precisó que, hasta el momento de su declaración, la Fiscalía estatal solo contaba con la denuncia correspondiente al caso de Wendy Arantxa.

La fiscalía es quien tiene que dar el reporte de cómo va el proceso; se está trabajando, pero solamente una señora acudió a presentar la denuncia", puntualizó la mandataria.

Solicitamos su colaboración para localizar a la C. Karime Monserrat Murrieta Reséndiz, cualquier información contactar al número y/o correo que aparece al margen de este boletín.#PozaRica #Tuxpan #Cazones pic.twitter.com/WBoWcUYKry — Comisión Estatal de Búsqueda Veracruz (@cebver) January 12, 2026

Es importante recordar los antecedentes que rodean este suceso. Carlos Leonardo Ramírez Castro, conocido en el gremio periodístico como Carlos Castro, perdió la vida la noche del jueves 8 de enero tras un ataque directo perpetrado por hombres armados al interior de un restaurante de su propiedad. Hasta la fecha, las autoridades estatales no han emitido un comunicado que vincule el homicidio del comunicador con la posterior desaparición de las dos mujeres.

Fuente: Tribuna del Yaqui