Aparatoso accidente en Hermosillo: Auto sedán termina llantas arriba tras sufrir volcadura

Hermosillo, Sonora.- Durante las primeras horas de la mañana de este lunes 12 de enero, se reportó un accidente de tránsito tipo volcadura en una zona de alto flujo vehicular de Hermosillo. El suceso se vio involucrado un vehículo tipo sedán de color blanco, el cual terminó volcado sobre la cinta asfáltica tras una aparente pérdida de control por parte del automovilista. Los hechos tuvieron lugar aproximadamente a las 6:40 horas.

De acuerdo con los primeros reportes y versiones extraoficiales recabadas en el sitio, se presume que el exceso de velocidad pudo haber provocado que el conductor perdiera la estabilidad de la unidad, terminando con el automóvil volcado. Esto ocurrió en el Bulevar Luis Donaldo Colosio y la calle Sahuaripa, colonia Los Arcos; dicha ubicación está en la cercanía a la Universidad de Sonora y es un punto clave para la movilidad de la ciudad.

Elementos de la Policía de Tránsito Municipal arribaron al lugar como primeros respondientes para asegurar el perímetro, levantar el reporte homologado y gestionar la vialidad para prevenir percances secundarios en el lugar de los hechos. A pesar de lo aparatoso que resultó el accidente donde el vehículo terminó llantas arriba, el conductor logró salir por su propio pie y se mantuvo en el sitio dialogando con los oficiales de tránsito.

Minutos más tarde, paramédicos de la Cruz Roja acudieron para brindar atención al chofer. Tras realizar una valoración física, los socorristas confirmaron que se encontraba fuera de peligro y no presentaba lesiones que requirieran su traslado a un hospital. Finalmente, el vehículo quedó asegurado por las autoridades para dar paso a las indagatorias correspondientes y posteriormente fue retirado del lugar con el apoyo de una grúa.

El automóvil terminó con las llantas hacia arriba tras el accidente

Cabe mencionar que la tarde de este mismo lunes, una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia se registró en la zona norte de Hermosillo, debido a la alerta de un accidente dentro de un establecimiento comercial. El suceso tuvo lugar en la Pizzería Las Brazas, donde se reportó una fuerte explosión que causó alarma entre los residentes y transeúntes del fraccionamiento Urbi Villa del Cedro.

Fuente: Tribuna del Yaqui