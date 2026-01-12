Arrestan a menor con seis armas largas durante operativos en Veracruz; hay otros detenidos

Xalapa, Veracruz.- Durante los primeros días del mes en el Estado de Veracruz, fuerzas del orden de los tres niveles de Gobierno reportaron una serie de acciones operativas que resultaron en múltiples detenciones y aseguramientos de material ilícito. El hecho más destacado de esta jornada fue la aprehensión de un menor de edad, cuya identidad no fue revelada, quien fue encontrado en posesión de armas de fuego.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con fuerzas federales, castrenses y autoridades municipales, lograron interceptar al joven, quien transportaba seis armas largas, además de diversos cargadores y cartuchos útiles. Tras esto, el menor fue asegurado bajo los protocolos correspondientes y puesto a disposición de las autoridades judiciales competentes para determinar su situación legal por el presunto delito de portación ilegal de armas de fuego.

Este evento forma parte de un despliegue más amplio que abarcó diversas regiones de la entidad veracruzana. Según el informe, los operativos se extendieron a 19 municipios, cubriendo zonas estratégicas como Álamo, Tecolutla, Tempoal, Tuxpan, Poza Rica y Papantla en la zona norte; así como Xalapa, Coatepec, Córdoba, Río Blanco, Cuichapa, Perote, Boca del Río, Tlaltetela, Veracruz, Tierra Blanca y Tres Valles en la zona centro y cuenca; finalizando con Soconusco y Coatzacoalcos en el sur.

El resultado de estas acciones arrojó la detención de un total de 28 personas por diversos ilícitos. En lo referente a delitos contra la salud, las autoridades detuvieron a 17 individuos. Durante estas intervenciones, se decomisaron 145 dosis y siete bolsas de una sustancia con características similares a la droga crystal, 20 dosis de hierba verde con similitudes a la marihuana y nueve dosis de presunta cocaína. Asimismo, cuatro personas fueron requeridas por portación de armas de fuego.

#SSPVerInforma uD83DuDEA8 Por el delito de portación ilegal de armas de fuego, aprehendimos a cuatro personas, entre ellas un menor de edad uD83DuDC6EuD83CuDFFD?????.



Aseguramos:

uD83DuDD39 6 armas de fuego largas y 2 cortas.

?? Dosis de presunto cristal y vehículos con reporte de robo. pic.twitter.com/Mn4myiThf7 — SSP Veracruz (@SP_Veracruz) January 13, 2026

De la misma manera, las fuerzas de seguridad brindaron apoyo en cateos ejecutados por la Fiscalía General del Estado (FGE). Estas diligencias derivaron en la aprehensión de tres personas y el aseguramiento de material táctico y logístico, incluyendo tres armas largas adicionales, poncha llantas, equipos de radiocomunicación, cámaras fotográficas, dinero en efectivo, chalecos tácticos e inhibidores de señal.

Finalmente, en el combate al robo de vehículos, se recuperaron cinco motocicletas y cuatro automóviles con reporte de robo vigente. También se aseguraron tres motocicletas y tres automóviles sin reporte de robo, pero vinculados a hechos delictivos; en una de las unidades se hallaron dosis de narcóticos, lo que derivó en la detención de tres personas más relacionadas con estos vehículos. Todo lo asegurado fue entregado a las instancias correspondientes para la integración de las carpetas de investigación.

Fuente: Tribuna del Yaqui