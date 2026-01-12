Arrestan a mujer por atacar a su pareja en Nogales; ella tomó un cuchillo y lo amenazó de muerte

Nogales, Sonora.- En un hecho registrado el sábado 11 de enero de 2026, elementos de la Policía Municipal atendieron un reporte de violencia familiar en un domicilio ubicado en la colonia Pueblitos, ubicado en la ciudad fronteriza de Nogales, Sonora, en donde se concretó la detención de una persona del sexo femenino. La mujer fue identificada como Cristal 'N.', de 34 años de edad, quien fue puesta a disposición de las autoridades correspondientes.

Según un informe de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, los hechos ocurrieron alrededor de las 22:15 horas, cuando el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) alertó a los agentes municipales sobre la situación. A su llegada, los uniformados se entrevistaron con el reportante, cuya identidad y datos generales se omitieron, quien mencionó que momentos antes se encontraba con su pareja dentro de la recámara.

El denunciante relató que ambos estaban consumiendo bebidas alcohólicas y, al hacer un comentario relacionado con el olor a cerveza, la mujer se levantó con evidente molestia y comenzó a agredirlo de manera verbal. Posteriormente, la fémina realizó agresiones físicas en contra de la víctima, incluidos golpes, mordidas y un intento de ahorcamiento, aunque el afecto logró zafarse. El reportante también dijo que la detenida tomó un cuchillo y lo amenazó de muerte.

Fue en ese instante que el sujeto solicitó apoyo mediante las líneas de emergencias del 911, señalando que no era la primera vez que se presentaba una situación de esta índole. La víctima permitió el acceso de los policías al domicilio para efectuar el arresto de Cristal 'N.'. El afectado fue presentado ante un médico de guardia, quien dictaminó que presenta lesiones tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida.

Entre las afectaciones físicas destaca dolor en mano izquierda, tórax anterior y rodilla derecha, además de hematoma en la frente, mejilla derecha con eritema y excoriación superficial en el cuello. El caso fue notificado al Centro de Atención Temprana, instancia que ordenó que la persona detenida fuera puesta a su disposición para el seguimiento legal correspondiente, con base en las respectivas investigaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui