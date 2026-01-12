Asalto frustrado en CDMX: Policías abaten a ladrón y detienen a otros dos tras persecución

Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México lograron frustrar un asalto en la colonia Martín Carrera, alcaldía Gustavo A. Madero, el cual se originó a partir de una transacción fraudulenta pactada a través de redes sociales. El operativo dio como resultado un enfrentamiento armado que resultó en el fallecimiento de uno de los presuntos implicados y la detención de dos individuos más.

Los hechos tuvieron lugar en el cruce de las calles Valentín Canalizo y General Mariano Salas. De acuerdo con el reporte, efectivos de la corporación se encontraban en la zona realizando recorridos de seguridad y labores de inteligencia cuando fueron requeridos por un ciudadano. La víctima informó a los oficiales que había acudido al lugar con la intención de concretar la compra de una camioneta ofertada en una plataforma digital.

Sin embargo, al arribar al punto de encuentro, fue abordado por tres sujetos quienes, mediante intimidación con un arma de fuego, intentaron despojarlo del dinero en efectivo destinado para la adquisición del vehículo. La presencia de las unidades policiales en el perímetro fue detectada por los agresores, quienes desistieron del robo y emprendieron la huida en diversas direcciones, lo que detonó una persecución por parte de los uniformados.

Durante el seguimiento, uno de los sospechosos amenazó la integridad de un oficial al apuntarle directamente con un arma corta. Ante el riesgo, el agente repelió la agresión haciendo uso de su arma de cargo, lo que provocó que el presunto asaltante fuera herido y posteriormente perdiera la vida en el lugar de los hechos. Asimismo, el despliegue operativo permitió la captura de los otros dos sujetos señalados como copartícipes en el intento de robo.

Ambos individuos fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de integrar la carpeta de investigación y definir su situación jurídica en las próximas horas. Este incidente deja ver una modalidad delictiva recurrente en la capital, donde grupos criminales utilizan ofertas atractivas de vehículos en redes sociales como cebo para atraer a las víctimas a zonas específicas y cometer asaltos con violencia.

Las autoridades mantienen abiertas las indagatorias para determinar si los detenidos pertenecen a una banda organizada dedicada a este tipo de estafas y si existen más personas involucradas en la red delictiva.

Fuente: Tribuna del Yaqui