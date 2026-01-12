Atacan a balazos a dos hombres en vivienda al sur de Culiacán; uno perdió la vida en un hospital

Culiacán, Sinaloa.- La tarde del domingo 11 de enero de 2026 se registró una agresión a balazos en calles de la colonia 5 de Mayo, ubicada al sur de la ciudad de Culiacán, Sinaloa, dejando como saldo a un hombre sin vida y otro más lesionado por proyectil de arma de fuego. Una de las víctimas perdió la vida mientras recibía atención médica especializada en un hospital de la capital sinaloense, mientras que las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes.

Según información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 14:30 horas, cuando el Sistema Estatal de Emergencias del 911 recibió el reporte sobre un par de masculinos con heridas de bala sobre la calle de la Cima, entre 24 de Febrero y 29 de Septiembre, a unas cuadras de una clínica del ISSSTE. El fallecido fue identificado como Juan Pablo 'N', cuya edad se desconoce, y se dijo que el herido responde al nombre de Alfredo 'N'.

En el sitio se pudieron observar dos hombres lesionados por disparos de arma de fuego, donde uno de ellos vestía un pantalón de mezclilla oscuro, lavado y una playera blanca de aproximadamente 35 años de edad. Mientras que el segundo herido era un hombre de pantalón de mezclilla y playera oscura de aproximadamente 50 años de edad, el cual presentaba mucha sangre en diferentes partes del cuerpo", explicó de forma preliminar el portal de noticias Los Noticieristas.

Tras recibir el reporte, paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al llamado y auxiliaron a las personas afectadas, a quienes posteriormente trasladaron a diferentes centros hospitalarios, en donde uno ya fue declarado sin vida. En la escena del crimen se localizó una camioneta en reparación, una moto de presunta venta de cocos, una mancha de sangre de gran tamaño y varios casquillos percutidos de armas de fuego largas.

Elementos de la Policía Municipal de Culiacán delimitaron y resguardaron el perímetro, mientras que el personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de las primeras indagatorias y de los trabajos de campo para integrar la carpeta de investigación. Agentes de la dependencia estatal también acudieron al nosocomio y, luego de concluir con las respectivas pesquisas, trasladaron el cuerpo de Juan Pablo 'N' al Servicio Médico Forense (Semefo).

Fuente: Tribuna del Yaqui