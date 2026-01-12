Ataque armado en Ciudad Obregón: 'El Oaxaco' viajaba en su bicicleta y fue baleado en Urbi Villa

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este lunes 12 de enero de 2026 se reportó un ataque armado en el sector poniente de Ciudad Obregón, cabecera del municipio de Cajeme, Sonora, en donde una persona del sexo masculino fue agredida a balazos. Los primeros reportes indican que el lesionado se desplazaba a bordo de una bicicleta, cuando fue interceptado por hombres armados y presuntamente corrió a buscar refugio en una tienda de conveniencia OXXO.

De acuerdo con un reporte preliminar, los hechos se registraron poco antes del mediodía, instante en el que el afectado circulaba sobre la calle Nueva España, entre Fraga y boulevard Antonio Ocaso, en el fraccionamiento Urbi Villa. Trascendió que en su bicicleta transportaba sus herramientas de trabajo, pues aparentemente se dedicaba a la jardinería. Aunque aún no ha sido identificado oficialmente, se presume que lo apodan como 'El Oaxaco'.

Vecinos del sector y testigos del hecho solicitaron apoyo a través de las líneas de emergencias del 911, por lo que se registró una intensa movilización por parte de las diferentes corporaciones policiacas y cuerpos de auxilio. Minutos más tarde, paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para atender al masculino, de aproximadamente 45 años de edad, quien presentaba impactos de bala y tuvo que ser trasladado a un nosocomio cercano de la localidad.

La zona quedó acordonada y resguardada por elementos de la Policía Municipal de Cajeme y Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), a la vez que personal de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se encargó de las diligencias correspondientes para integrar la respectiva carpeta de investigación. Hasta el cierre de esta publicación, ninguna autoridad local o estatal ha revelado datos sobre el estado de salud de la persona lesionada.

En otro suceso similar registrado también el sector poniente, pero en el fraccionamiento Urbi Villa del Real, una pareja de motociclistas fue ejecutada sobre la calle Belmonte, entre bulevar Casa Blanca y Avilés, en un hecho ocurrido el pasado viernes 9 de enero. Las personas fallecidas fueron identificadas como Jesús Ricardo B. A., de 28 años de edad, y Claudia U., de 33 años, ambos con domicilio en la comisaría de Pueblo Yaqui. Trascendió que la fémina llevaba fajada una pistola a la altura de su cintura.

Fuente: Tribuna del Yaqui