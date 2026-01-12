Buscan a familiares de José Ramón Castro Romero; es de Hermosillo y lo localizaron en Nogales

Hermosillo, Sonora.- Autoridades de Sonora emitieron una alerta para localizar a la familia de José Ramón Castro Romero, un hombre de 38 años de edad que fue localizado en el municipio fronterizo de Nogales. El sujeto se encuentra bajo resguardo institucional mientras se llevan a cabo las labores correspondientes para su identificación plena y reunificación familiar. Es por ello que se destaca la importancia de la colaboración ciudadana en estos casos.

Según información brindada por la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, el masculino refiere ser vecino de la colonia La Metalera, ubicada al oriente de la ciudad de Hermosillo, Sonora, aunque hasta el momento no se ha logrado establecer contacto con familiares o personas cercanas que confirmen su identidad o brinden mayores datos. Se desconoce su tipo de complexión, estatura y peso aproximado, además, tampoco se proporcionaron sus señas particulares.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora, solicita apoyo para localizar a la familia de JOSÉ RAMÓN CASTRO ROMERO. Cualquier información, al teléfono: -6622297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que compartió en sus redes sociales.

— Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) January 12, 2026

Entre sus características físicas se describe como hombre de tez morena, con cabello negro, largo y liso, boca mediana con labios delgados, datos que son sumamente importantes para reconocerlo con mayor facilidad y pueda reunirse pronto con sus redes queridos. No se tiene conocimiento sobre las condiciones en las que fue rescatada ni tampoco las razones por las que se encontraba residiendo en Nogales, al norte de la entidad.

En caso de contar información que pueda ser de relevancia, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora tiene abierta la línea telefónica 662 229 7369 y también cuenta con el correo electrónico institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. Es importante precisar que cualquier información, por mínima que parezca, puede ser clave para lograr que José Ramón regrese con sus familiares. Además, toda denuncia será tratada con estricta confidencialidad

Fuente: Tribuna del Yaqui