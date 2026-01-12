Cae joven por violentar a dos mujeres en plena vía pública de Gómez Palacio; les dio una golpiza

Gómez Palacio, Durango.- En un hecho registrado durante el domingo 11 de enero de 2026, autoridades estatales concretaron la detención de un joven masculino identificado como Jonathan 'N.', de 21 años de edad, quien es señalado de cometer agresiones físicas contra dos mujeres en calles del fraccionamiento Miravalle, el cual se ubica en el sector norte del municipio de Gómez Palacio, Durango.

De acuerdo con información proporcionada por autoridades locales, los hechos comenzaron como un intercambio verbal, que rápidamente escaló al lado físico. El reporte indica que el detenido le propinó golpes a dos féminas en diferentes partes de sus respectivos cuerpos. Fue en ese momento cuando una vecina de dicha colonia solicitó apoyo a través de las líneas de emergencias del 911, reportando que dos personas fueron víctimas de una brutal golpiza.

Elementos de la Policía Estatal, quienes realizaban recorridos de prevención y vigilancia como parte del Operativo Dragón, fueron alertados sobre la situación y rápidamente se trasladaron al lugar de los hechos. A su llegada, los uniformados abordaron a las afectadas, cuyas identidades y datos generales no fueron revelados por motivos de seguridad. Las mujeres señalaron directamente al masculino de haberlos agredido.

Detienen a hombre por agredir a dos mujeres en Gómez Palacio, Durango.

Derivado del señalamiento, los agentes procedieron con la detención del individuo y posteriormente lo remitieron a las instalaciones de la Vicefiscalía General del Estado de Durango, Región Laguna, en donde quedó a disposición del Agente Investigador del Ministerio Público del fuero común en turno, por los delitos que le resulten. Por su parte, las víctimas deberán acudir a la instancia mencionada para ratificar la denuncia correspondiente.

En otro caso de violencia contra la mujer registrado el pasado sábado 3 de enero en Gómez Palacio, Roberto 'N.', de 37 años, fue detenido luego de ser señalado de agredir física y verbalmente a su propia esposa un domicilio particular que se ubica en el fraccionamiento Nuevo Los Álamos. La víctima de 36 años relató lo sucedido a los agentes, quienes procedieron a arrestar al sujeto y lo pusieron a disposición de las autoridades competentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui