Colectivos de búsqueda localizan RESTOS HUMANOS en zona rural de Sonora; FGJES investiga

Pitiquito, Sonora.- Durante una jornada de búsqueda realizada este domingo 11 de enero de 2026, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas localizaron restos humanos en la región conocida como 'El Arenoso', ubicada en el municipio de Pitiquito, al noroeste del estado de Sonora. El hallazgo fue realizado por integrantes de los colectivos Buscándote Luis Alan SM, de Puerto Peñasco, y Rastreadoras Caborca, quienes mantienen recorridos constantes en zonas rurales de difícil acceso.

De acuerdo con la información proporcionada por los colectivos, en el sitio fueron encontrados cinco restos óseos y tres osamentas completas, distribuidas en diferentes puntos del área. Dos de las osamentas se encontraban semienterradas, mientras que una más estaba expuesta a la intemperie, a corta distancia de las otras, lo que sugiere que los cuerpos habrían permanecido en el lugar durante un periodo prolongado.

Los hallazgos ocurrieron este domingo en Pitiquito, Sonora. Foto: Facebook

Indicios localizados junto a los restos

Durante la inspección del terreno, las activistas localizaron diversas pertenencias personales asociadas a los restos humanos, entre ellas:

Un reloj de pulso marca ZIZU

Un par de tenis negros marca Puma

Un pantalón de mezclilla azul Levi’s

Una camisa gris a rayas de manga larga sin cuello, además de otras prendas dispersas en el área.

Estos indicios podrían ser clave para la identificación de las víctimas y para que familias reconozcan posibles pertenencias. En el sitio también se localizaron casquillos percutidos y una navaja de dos hojas.

Una vez confirmado el hallazgo, los colectivos notificaron de inmediato a las autoridades correspondientes. Personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) acudió a la zona para realizar el procesamiento de la escena, así como el levantamiento de los restos humanos, conforme a los protocolos periciales establecidos. Todas estas evidencias ya fueron integradas a una nueva carpeta de investigación.

La Fiscalía de Sonora será esta instancia la encargada de determinar la identidad de las personas localizadas, así como el tiempo aproximado que los restos permanecieron en el lugar y las posibles causas de muerte, a partir de los análisis forenses. Cualquier novedad del caso será reportada por TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui