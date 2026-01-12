Dan 55 años de prisión a pareja por asesinato de hombre en Edomex; se deshicieron del cuerpo

Villa del Carbón, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que fue dictada una sentencia de 55 años de prisión en contra de Reyna Barrera Mercado y Alejandro Lorenzo Fernández, tras acreditar su plena responsabilidad en el delito de homicidio calificado. La resolución fue dictada por la autoridad judicial con sede en el Distrito Judicial de Jilotepec, luego de valorar las pruebas recopiladas.

De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por el Ministerio Público, los hechos ocurrieron el pasado 4 de enero de 2025, el incidente tuvo lugar en un inmueble ubicado en la comunidad de La Cañada, perteneciente al municipio de Villa del Carbón. Las indagatorias establecieron que la víctima arribó al domicilio de los ahora sentenciados a bordo de un vehículo. Al encontrarse en el exterior, inició una discusión verbal con Reyna.

Durante el altercado, Alejandro Lorenzo salió de la vivienda y, siguiendo instrucciones directas de su copartícipe, accionó un arma de fuego en contra de la víctima, ocasionándole lesiones que le provocaron la muerte de manera instantánea. Posteriormente, con el objetivo de obstaculizar la labor de las autoridades y desviar el curso de la investigación, ambos individuos trasladaron el cuerpo desde el lugar de los hechos hacia otro punto para abandonarlo.

Tras el hallazgo del cuerpo, la Fiscalía estatal desplegó las diligencias correspondientes, lo que permitió determinar la mecánica de los hechos e identificar a los implicados. Con los datos de prueba recabados, el Ministerio Público solicitó y obtuvo las órdenes de aprehensión, las cuales fueron cumplimentadas por elementos de la Policía de Investigación, ingresando a los responsables al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona.

Sentenciados.



La #FiscalíaEdoméx obtuvo de un Juez con sede en Jilotepec una sentencia condenatoria de 55 años de prisión para dos individuos identificados como Reyna Barrera Mercado y Alejandro Lorenzo Fernández, por ser plenamente responsables del delito de homicidio… pic.twitter.com/EC8rQPr4lZ — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) January 12, 2026

Al concluir el proceso legal y revisar el material probatorio, el juez dictó el fallo condenatorio de 55 años de cárcel. Adicionalmente, se impuso a los sentenciados una multa administrativa de 309 mil 424 pesos. En términos de reparación del daño, deberán pagar 237 mil 768 pesos por concepto de daño material y 54 mil 285 pesos por daño moral. Asimismo, sus derechos civiles y políticos han quedado suspendidos durante el tiempo que dure la condena.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora