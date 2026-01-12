Duro golpe al Cártel de Sinaloa y CJNG: Caen narcolaboratorios en Durango, Sinaloa y Michoacán

Ciudad de México.- La mañana de este lunes 12 de enero de 2026, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó sobre un importante golpe contra el crimen organizado, tras el desmantelamiento de tres laboratorios clandestinos dedicados a la elaboración de drogas sintéticas. En estas acciones participaron de manera conjunta la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

En dos operativos distintos, las autoridades localizaron y neutralizaron inmuebles donde se producían sustancias ilícitas, hechos que se registraron en los estados de Durango y Sinaloa. De acuerdo con información extraoficial, la primera acción ocurrió durante un recorrido terrestre en la localidad de Carricitos, Durango, donde fueron asegurados 1,150 litros y 695 kilos de precursores químicos, así como diverso material utilizado para la elaboración de metanfetaminas.

De igual forma, en el estado de Michoacán, específicamente en la localidad de La Escondida, las fuerzas federales localizaron otro laboratorio clandestino, en el que se encontraron 9,700 litros y 500 kilos de precursores químicos, además de equipo especializado de laboratorio y diversas herramientas. Por su parte, en Sinaloa, en el poblado de Los Cedros, se ubicó y desmanteló un tercer laboratorio clandestino, donde se aseguraron aproximadamente 750 kilos de producto terminado, así como 1,150 litros y 695 kilos de sustancias químicas utilizadas en el proceso de fabricación.

En Durango, Michoacán y Sinaloa

"La Secretaría de Marina @SEMAR_mx desmanteló tres laboratorios clandestinos para la elaboración de metanfetaminas en Michoacán, Durango y Sinaloa, donde se aseguraron más de 700 kilogramos de metanfetamina, así como 12 mil litros y dos toneladas de precursores químicos", compartió el funcionario a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), quien anteriormente se desempeñó como jefe de departamento en la entonces Policía Federal Preventiva en 2008.

#Seguridad | Por robar desodorantes y maquillaje, dos mujeres son detenidas en Ciudad Obregón; caen tres más por narcomenudeo uD83DuDC69uD83CuDFFBuD83DuDC69uD83CuDFFCuD83DuDEA8https://t.co/NuIEemYWlf — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 12, 2026

Finalmente, García Harfuch señaló que con este tipo de acciones se logra debilitar de manera significativa la estructura económica de los grupos delictivos, además de evitar que estas sustancias nocivas lleguen a manos de la población mexicana. En este medio de comunicación estaremos al pendiente de cualquier actualización relacionada con el tema, por lo que, en caso de que se emita nueva información oficial, podrás consultarla puntualmente en nuestro portal de TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui