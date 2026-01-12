Emergencia en Hermosillo: Se registra explosión dentro de pizzería al norte de la ciudad

Hermosillo, Sonora.- La tarde de este lunes 12 de enero, una fuerte movilización de los cuerpos de emergencia se registró en la zona norte de la ciudad de Hermosillo, debido a la alerta de un accidente dentro de un establecimiento comercial. El suceso tuvo lugar en la Pizzería Las Brazas, donde se reportó una explosión que causó alarma entre los residentes y transeúntes del fraccionamiento Urbi Villa del Cedro.

El reporte a la línea de emergencias se realizó poco después de las 13:00 horas, alertando a las autoridades sobre una situación de riesgo dentro del local de comida. Elementos del Departamento de Bomberos se trasladaron al sitio para atender el llamado y evaluar los riesgos en el inmueble. Según los primeros informes recabados en el lugar de los hechos, el siniestro se originó debido al estallido de un horno en el área de cocina.

La presión generada por el estallido provocó que varios objetos del interior salieran proyectados con fuerza y ocasionó la ruptura total de las ventanas frontales del negocio. A pesar de la magnitud del impacto y los daños materiales visibles, el personal de Bomberos confirmó que el percance no causó un incendio, por lo que no fue necesario realizar maniobras de sofocación de fuego. Como consecuencia del accidente, una persona resultó herida.

Se trata de un empleado del establecimiento que se encontraba laborando al momento de la explosión. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para brindar los primeros auxilios y socorrer al afectado. Tras esto, fue trasladado en ambulancia a un hospital para recibir atención médica; hasta el momento, se desconoce la identidad del trabajador así como su estado de salud actual.

Protección Civil presente en el lugar de los hechos

La zona fue resguardada por agentes de la Policía Municipal de Hermosillo, quienes acordonaron el perímetro para facilitar las labores de seguridad. Asimismo, personal de Protección Civil acudió al sitio para realizar una revisión de las instalaciones, verificar las conexiones de gas y determinar las causas del fallo en el equipo. Actualmente, las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui