Emiten Alerta Amber por menor desaparecida en Ciudad Obregón; salió de su casa hace 10 días

Ciudad Obregón, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) emitió una Alerta Amber para localizar a María Elena Almada García, adolescente de 15 años de edad, quien ha sido reportada como desaparecida en Ciudad Obregón, cabecera del municipio de Cajeme. De acuerdo con la información oficial. La menor fue vista por última vez el pasado viernes 2 de enero de 2026, cuando salió de su domicilio ubicado en la colonia Campestre, sin que hasta el momento se tengan noticias sobre su posible paradero.

Según el reporte difundido por la dependencia estatal, María Elena presenta tez morena clara, estatura aproximada de 1.45 metros y un peso de 50 kilogramos. Se indicó que al momento de su desaparición vestía playera de color negro y pantalón de mezclilla del mismo color. Es de complexión delgada, tiene ojos color café claro, así como cabello castaño oscuro y lacio. Con respecto a sus señas particulares, la institución detalló que cuenta con un lunar en el abdomen del lado izquierdo y una cicatriz en el antebrazo derecho.

SE ACTIVA ALERTA AMBER SONORA PARA BÚSQUEDA y LOCALIZACIÓN DE LA ADOLESCENTE MARIA ELENA ALMADA GARCÍA , de 15 años de edad; a quien se le vio por última vez el 02 de Enero de 2026 en Ciudad Obregón , Sonora. De antemano, muchas gracias por su contribución y apoyo a su difusión", se puede leer en la publicación que compartió la Fiscalía de Sonora en sus redes sociales.

uD83DuDEA8SE ACTIVA ALERTA AMBER SONORA PARA BÚSQUEDA y LOCALIZACIÓN DE LA ADOLESCENTE MARIA ELENA ALMADA GARCÍA , de 15 años de edad; a quien se le vio por última vez el 02 de Enero de 2026 en Ciudad Obregón , Sonora. uD83DuDEA8



?De antemano, muchas gracias por su contribución y apoyo a su… pic.twitter.com/hiUDIcxibD — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) January 13, 2026

Las autoridades de Sonora reiteraron que cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser clave para avanzar en las labores de búsqueda. Las instancias correspondientes mantienen abiertas diversas líneas de búsqueda en coordinación con corporaciones de seguridad y dependencias de los tres niveles de gobierno. Se ha recalcado la importancia de difundir y compartir la ficha de búsqueda en medios de comunicación, así como en las diferentes redes sociales.

En caso de contar con información valiosa, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora tiene habilitado el número telefónico (662) 289 88 00, extensión 15701, misma que se encuentra disponible durante las 24 horas. Asimismo, la dependencia informó que también se puede hacer cualquier reporte a través de las líneas de emergencias del 911. Todo reporte será anónimo y será atendido con total confidencialidad. Cada minuto cuenta para lograr un desenlace favorable.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora