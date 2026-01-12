En Jalisco, familia halla sin vida a joven que habría sido abandonado por un anexo en Tlaquepaque

Tlaquepaque, Jalisco.- Entre la noche de ayer y la madrugada de este lunes 12 de enero de 2026 fue localizado sin vida un hombre que recientemente había salido de un centro de rehabilitación, al exterior de su vivienda ubicada en el cruce de la Privada Jalisco y Santa Cruz, en la colonia San Martín de las Flores, perteneciente al municipio de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco. Es importante señalar que el cuerpo presentaba huellas de violencia, lo que de manera preliminar podría haber sido la causa de su fallecimiento.

De acuerdo con información de Milenio, una de las líneas de investigación más relevantes apunta a que el cadáver habría sido abandonado por el mismo personal del anexo donde se encontraba internado. No obstante, las indagatorias apenas comenzaron y se espera que quizás en las próximas horas la Fiscalía General del Estado de Jalisco dé a conocer mayores detalles sobre este caso.

Tras recibirse el reporte a través del número de emergencias 911, acudieron al sitio elementos de la policía de San Pedro Tlaquepaque, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales. Fueron los propios familiares del hoy occiso quienes señalaron que empleados del centro de rehabilitación lo dejaron en el exterior del domicilio. Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) será el encargado de determinar de manera oficial las causas de la muerte.

Cabe señalar que otro de los hechos violentos registrados en las últimas horas ocurrió cuando sujetos armados atacaron a tres hombres de entre 25 y 30 años de edad, en la colonia Vicente Guerrero, específicamente en el cruce de las calles Juan Suárez de Peralta y Bernal Díaz del Castillo. El ataque dejó como saldo a dos personas fallecidas y a un tercero gravemente herido, quien perdió la vida minutos después mientras era atendido por socorristas.

De igual manera, también se reportaron accidentes vehiculares, como el ocurrido en la colonia Jardines del Sol, donde un conductor se pasó un semáforo en rojo en el cruce de la avenida Mariano Otero y Prado de los Cedros, lo que provocó un choque múltiple entre tres vehículos. A pesar del fuerte impacto y el gran susto, únicamente se registraron cuantiosas pérdidas materiales y no humanas, ya que los involucrados, entre ellos menores de edad, resultaron con lesiones leves.

