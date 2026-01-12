Escalofriante crimen en Jalisco: Cuerpo con signos de violencia extrema es localizado en Lagos de Moreno

Lagos de Moreno, Jalisco.- Durante la madrugada de este lunes 12 de enero de 2026 fue localizado un hombre sin vida, con visibles huellas de violencia y múltiples heridas producidas por arma de fuego, sobre el cruce de las calles Colima y Guadalajara, en la colonia La Adelita, del municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. De acuerdo con información de Milenio, los paramédicos que acudieron a revisar el cuerpo confirmaron que presentaba exposición de masa encefálica.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota no se reportan personas detenidas ni sospechosos relacionados con este violento homicidio. En el sitio también se contó con la presencia de personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quienes realizaron las diligencias correspondientes conforme a los protocolos de ley. Las investigaciones apenas comenzaron y se espera que en las próximas horas la Fiscalía del Estado de Jalisco dé a conocer mayores detalles sobre el caso.

Es importante señalar que, debido al avanzado estado del cuerpo, no fue posible determinar la edad aproximada de la víctima, ni tampoco sus características físicas. Este hecho se suma a los elevados índices de violencia que en fechas recientes se han registrado en la entidad, pues tal como te informamos en TRIBUNA, la noche del pasado domingo 11 de enero tres personas perdieron la vida tras un ataque a balazos ocurrido en la colonia Jardines de la Paz, en la ciudad de Guadalajara.

La violencia sigue en la entidad

Por otra parte, el sábado 10 de enero de 2026 se registró un hecho similar, aunque en esta ocasión ocurrió sobre la calle Cardenal y Perdiz, en la colonia Morelos, donde dos hombres fueron agredidos a balazos. De manera preliminar se indicó que las víctimas viajaban a bordo de un vehículo de lujo, un Mercedes Benz color gris; sin embargo, repentinamente fueron interceptadas por un automóvil blanco, modelo Grand i10, cuyos ocupantes abrieron fuego en su contra en repetidas ocasiones.

#Seguridad | En Jalisco, familia halla sin vida a joven que habría sido abandonado por un anexo en Tlaquepaque ??https://t.co/DvxatxHo3k — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 12, 2026

Fueron testigos del ataque quienes se comunicaron a los servicios de emergencia; no obstante, cuando los cuerpos de auxilio arribaron al lugar, las víctimas ya no contaban con signos vitales. El medio antes citado señaló que los fallecidos tenían entre 40 y 45 años de edad. A pesar de los recorridos realizados por las autoridades en la zona, no se logró ubicar a los responsables, por lo que las investigaciones continúan abiertas.

