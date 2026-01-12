(FOTOS) Presunto cansancio provoca volcadura de tráiler en Sonora; rapiña en tramo Santa Ana–Altar

Santa Ana, Sonora.- La mañana de este lunes 12 de enero de 2026 se registró un aparatoso accidente a la altura del kilómetro 4 de la carretera Santa Ana–Altar, luego de que un tráiler de una empresa particular, con número económico 423, marca International y placas 18-BG-3J, terminara volcado tras perder el conductor el control de la unidad. Afortunadamente, pese al fuerte percance, no se reportaron personas lesionadas de gravedad ni víctimas mortales.

De acuerdo con información extraoficial, la pesada unidad transportaba jugos, los cuales quedaron esparcidos a la intemperie, situación que propició un acto de rapiña, ya que algunas personas comenzaron a llevarse grandes cantidades de la mercancía. Ante ello, fue necesaria la intervención de las autoridades, quienes resguardaron la zona mientras se realizaban las maniobras correspondientes para el retiro del tráiler y del producto que permanecía sobre el tramo carretero.

Es importante señalar que durante varios minutos el tránsito vehicular se vio afectado, por lo que se solicitó la paciencia de los automovilistas. Asimismo, se aprovechó la situación para hacer un llamado a la ciudadanía a que, en caso de presenciar un hecho similar, siempre se acaten las órdenes de los oficiales, permitiendo que el personal realice su trabajo y, sobre todo, evitando que ocurra un incidente de mayores consecuencias.

El conductor terminó con algunas lesiones

Actos de rapiña

En lo que respecta al operador, fue identificado como Jaime Hernández, de 57 años de edad, quien actualmente reside en la ciudad de Hermosillo, aunque es originario del estado de Michoacán. De acuerdo con su testimonio, se dirigía de la Ciudad de México hacia Mexicali; sin embargo, tras el accidente resultó con lesiones en la cabeza y en uno de los brazos, por lo que finalmente fue trasladado al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para recibir atención médica.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, el estado de salud del conductor se reporta como estable, mientras que las causas del volcamiento de manera preliminar se atribuyen a cansancio o somnolencia al volante. Entre los primeros respondientes se encontraron paramédicos de la Cruz Roja, elementos de Protección Civil y agentes de la Policía Estatal. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización y de los pronunciamientos que emitan las autoridades correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui