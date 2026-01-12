Harfuch confirma desmantelamiento de laboratorios de DROGAS en Michoacán, Durango y Sinaloa

Ciudad de México.- Este lunes 12 de enero de 2026, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch informó un nuevo e importante golpe al crimen organizado en México: se trata del desmantelamiento de tres laboratorios clandestinos dedicados a la producción de drogas sintéticas en los estados de Michoacán, Durango y Sinaloa, como parte de una serie de operativos coordinados por fuerzas federales.

El anuncio fue realizado este lunes por el secretario mediante sus redes sociales; en su mensaje destacó que estas acciones representan un impacto directo en la capacidad operativa y financiera de grupos del crimen organizado, además de evitar que grandes volúmenes de sustancias ilícitas lleguen a la población.

De acuerdo con compartido por el titular de Seguridad Federal, durante los operativos (coordinados con la Secretaría de Marina [Semar]) se aseguraron más de 700 kilogramos de metanfetamina, así como miles de litros y toneladas de precursores químicos empleados para la elaboración de drogas sintéticas.

Laboratorio clandestino desmantelado en Carricitos, Durango

El primer operativo se realizó en la comunidad de Carricitos, en el estado de Durango, donde fuerzas federales localizaron un laboratorio clandestino con extensas áreas de operación. Aquí se aseguraron mil 150 litros y 695 kilogramos de precursores químicos, así como diverso material utilizado para la elaboración de drogas sintéticas. Todo el equipo localizado fue inutilizado como parte del procedimiento.

Aseguran droga y químicos en Los Cedros, Sinaloa

El segundo laboratorio fue localizado en la comunidad de Los Cedros, en Sinaloa, una entidad identificada como estratégica en la producción de drogas sintéticas. En el sitio, las autoridades decomisaron 750 kilogramos de producto terminado, además de mil 150 litros y 695 kilogramos de precursores químicos, los cuales fueron asegurados y retirados del lugar.

Desmantelan laboratorio en La Escondida, Michoacán

El tercer operativo tuvo lugar en el poblado de La Escondida, en Michoacán, donde fuerzas federales localizaron otro laboratorio clandestino. En este punto se aseguraron nueve mil 700 litros y 500 kilogramos de precursores químicos, además de equipo de laboratorio y herramientas utilizadas para la fabricación de drogas sintéticas. El lugar fue completamente desmantelado.

García Harfuch señaló que este tipo de aseguramientos no solo impactan en la reducción de drogas disponibles en el mercado ilegal, sino que debilitan directamente las finanzas de las organizaciones criminales, al perder infraestructura, insumos y producto terminado.

