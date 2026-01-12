Hombre llega borracho a su vivienda, golpea a su esposa y causa muerte de un perro en Nogales

Nogales, Sonora.- En un caso ocurrido el pasado sábado 11 de enero de 2026, elementos de la Policía Municipal de Nogales efectuaron la detención de un hombre identificado como Ramón F. 'N.', de 32 años de edad, quien es señalado de ejercer violencia familiar en un domicilio ubicado en la colonia Luis Donaldo Colosio. El individuo es acusado de agredir físicamente a su pareja sentimental y causar la muerte de un perro.

De acuerdo con el informe de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron alrededor de las 23:36 horas, cuando el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) notificó a los agentes municipales sobre lo sucedido. Una vez en el lugar, los uniformados abordaron a la denunciante, de quien se omitieron sus datos generales por motivos de seguridad.

La mujer relató que su esposo se encontraba en estado de ebriedad y mostraba una actitud agresiva, indicando que momentos antes la había golpeado, lo cual derivó en que perdiera el conocimiento, por lo que tuvo que ser auxiliada por su hija menor de edad. Asimismo, la reportante dijo que el agresor lanzó al cachorro de su hija contra la pared y presuntamente le ocasionó la muerte al animal, lo cual se reportó a través de las líneas de emergencias.

Detienen a hombre por violencia familiar y muerte de un cachorro en Nogales.

Con autorización de la afectada, los agentes ingresaron a la vivienda en cuestión y concretaron el arresto del sospechoso. Posteriormente, la madre y su hija fueron trasladadas a un médico de guardia, quien certificó que ambas presentaban lesiones que tardan menos de 15 días en sanar y no ponen en riesgo la vida. Hasta el momento, las autoridades competentes no especificaron el tipo de lesiones que sufrieron las dos involucradas.

El caso fue turnado al Centro de Atención Temprana con detenido, mientras que Ramón F. 'N' quedó a disposición de dicha instancia, la cual se encargará del seguimiento legal correspondiente y definir la situación jurídica del presunto responsable. Por su parte, personal de Servicios Periciales llevaron a cabo las diligencias correspondientes conforme a la ley, incluido el levantamiento del cuerpo del can.

Fuente: Tribuna del Yaqui