HOMICIDIO en Ciudad Obregón: Sicarios matan a BALAZOS a joven de solo 19 años; esto se sabe

Ciudad Obregón, Sonora.- La noche de este domingo 11 de enero de 2026, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora, así como personal de la Secretaría de Marina (Semar), desplegaron un amplio operativo en inmediaciones de la colonia Valle Verde, al sur de Ciudad Obregón, luego de que se reportara un ataque armado al interior de una vivienda. Este hecho violento dejó una víctima mortal, identificada extraoficialmente como Daniel, de solo 19 años de edad.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades de Cajeme, los hechos ocurrieron este domingo 11 de enero de 2026, alrededor de las 22:20 horas, tiempo local, sobre la calle Mármol, entre las vialidades Turquesa y Zafiro. Desde esa zona, vecinos alertaron al número de emergencias 911 escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego. A la brevedad se activó el Código Rojo en ese sector de Ciudad Obregón.

La balacera ocurrió la noche de este domingo. Foto: Facebook

Al sitio acudieron como primeros respondientes elementos de la Policía Municipal de Cajeme, seguidos de oficiales de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes al ingresar al domicilio localizaron a un joven inconsciente, con diversas lesiones provocadas por proyectiles de arma de fuego. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron poco después para brindar atención prehospitalaria; sin embargo, confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

El joven fue identificado extraoficialmente como Marcos Daniel B. L., de 19 años de edad, quien, de acuerdo con información preliminar, participaba como beneficiario del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y se desempeñaba en labores de pintura.

Según versiones recabadas en el lugar por autoridades, testigos señalaron que varios sujetos arribaron al domicilio a bordo de dos vehículos, de los cuales descendieron personas portando armas largas y posteriormente realizaron la agresión para después huir del sitio. En la zona fueron localizados casquillos percutidos, los cuales quedaron asegurados como parte de la evidencia.

#Seguridad | La estaban esperando: Ejecutan a madre de familia afuera de una tienda en García, Nuevo León uD83DuDC69uD83CuDFFBuD83DuDD2Bhttps://t.co/XSU7w2ZIaD — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 12, 2026

El área fue acordonada por oficiales policiacos para permitir las labores de personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes realizaron el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo, mismo que fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley. Las autoridades iniciaron una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables.

Hasta ahora, no se han reportado detenidos por este nuevo homicidio en Ciudad Obregón.

Fuente: Tribuna del Yaqui