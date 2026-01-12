Ciudad Obregón, Sonora.- Otra historia más de un caso de desaparición forzada está consternando a la sociedad de Ciudad Obregón, cabecera municipal del municipio de Cajeme; se trata de la desaparición del joven Jorge Alberto Rodríguez Quintero, quien, según lo relata su madre, fue levantado el pasado 11 de enero de 2026 frente a su hijo de dos años en la colonia Las Misiones, al poniente de la ciudad.

La madre de Jorge Alberto, la señora Irma Quintero, acudió este lunes 12 de enero a las oficinas de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) en Ciudad Obregón para poner la denuncia de la desaparición de su hijo que, según comentó, fue 'levantado' por sujetos armados que se desplazaban en al menos dos vehículos, cuando se encontraba en el parquecito conocido como 'Yo Amo México', donde se ubican las letras emblemáticas del sector.

Lo 'levantan' frente a su hijo de dos años; buscan a Jorge Alberto Rodríguez Quintero, desaparecido en Ciudad Obregón

Al momento de los hechos, el joven vestía pantalón negro, camisa negra y tenis negros. Trascendió que Jorge Alberto se encontraba acompañado de su hijo de apenas dos años de edad, a quien paseaba cuando ocurrieron los hechos; el menor no resultó afectado.

"Él andaba con su hijo en el parquecito de Las Misiones y ahí lo 'levantaron' entre dos carros y hombres armados; fue ayer a las 19:00 horas. No hemos tenido contacto, nada. Yo quiero que me regresen a mi hijo. Él no tiene nada que ver con nada, ni con nadie. Si quieren dinero, pues que pidan", dijo la señora Irma. La madre de Jorge Alberto suplicó que le devuelvan sano y salvo a su hijo, a quien describió como una persona trabajadora y dedicada a la mecánica. Señaló que además apoya a su hermana revisando vehículos de una paletería y reiteró que es inocente y que no ha hecho daño a nadie.

De momento, comentó que las autoridades ya realizaron las primeras entrevistas. "Por favor, a los que se lo llevaron, regrésenmelo, a mi hijo; él no tiene nada que ver con nadie". Hasta el momento de publicación de esta nota, las autoridades no han emitido información sobre el caso de Jorge Alberto Rodríguez Quintero, pero el colectivo de Rastreadoras de Ciudad Obregón ya emitió la ficha de búsqueda del joven para su pronta localización.

