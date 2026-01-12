Localizan una cabeza humana y un cuerpo decapitado en carril del libramiento Culiacán-Mazatlán

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este lunes 12 de enero de 2026 se reportó la localización de una cabeza humana y un cuerpo decapitado a un costado de la carretera libramiento Culiacán-Mazatlán, en los límites de la sindicatura de Costa Rica y Villa Juárez, pertenecientes a los municipios de Culiacán y Navolato, respectivamente. El hallazgo activó el Código Rojo y provocó una intensa movilización por parte de las diferentes corporaciones policiacas.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, los hechos se registraron alrededor de las 12:30 horas, cuando los automovilistas alertaron a las autoridades sobre la presencia de los restos humanos encontrados a la altura del kilómetro 192+600. La cabeza y el cuerpo, que presuntamente pertenecen a la misma persona, estaban a casi 100 metros de distancia uno del otro, por lo que fueron cubiertos por una sábana de color azul.

El cuerpo encontrado tiene las manos atadas hacia la espalda con cinta transparente, viste un pantalón de mezclilla azul marino, bóxer oscuro y playera negra; es de complexión delgada, tez morena y estatura alta. Mientras que a la cabeza humana se le aprecia barba cerrada, cejas pobladas y tiene una herida en la frente", detalló el portal de noticias Los Noticieristas sobre la descripción física y la vestimenta que portaba el hoy occiso.

Después de recibir el reporte a través de las líneas de emergencias del 9-1-1, agentes de la Guardia Nacional, división de caminos, acudieron al lugar y confirmaron el hallazgo. Los uniformados se encargaron de acordonar el carril lateral con cinta de precaución amarilla para facilitar los trabajos en la zona. Personal pericial e investigador de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa llevaron a cabo las diligencias correspondientes en el área.

Una vez concluidas las pesquisas, la cabeza humana y el cuerpo fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se les realizarán las pruebas de ADN y necropsia de ley para identificar a la víctima mortal, además de determinar si pertenecen a la misma persona. Luego de que se cumpla con el debido proceso, los restos serán entregados a sus familiares cuando acudan ante el Ministerio Público competente.

Fuente: Tribuna del Yaqui