Lunes violento en Ciudad Obregón: Sicarios le arrebatan la vida a adolescente de 15 años en la colonia Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia sigue imparable en Ciudad Obregón y volvió a hacerse presente la tarde de este lunes 12 de enero de 2026, luego de que se registrara un ataque armado que dejó como saldo a una persona sin vida en la colonia Sonora, al sur de Ciudad Obregón. La víctima es un adolescente de alrededor de 15 años que no pudo sobrevivir a los impactos de bala.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas sobre la calle Fernando Galaz y Coahuila, entre CTM de la colonia antes mencionada, justo a un costado de una tortillería del sector, cuando sujetos armados arribaron al lugar y abrieron fuego directamente contra la víctima, para posteriormente darse a la fuga con rumbo desconocido. Se dice que el joven viajaba a bordo de una motocicleta y no pudo huir de sus agresores, quienes le dispararon y le quitaron la vida.

La persona agredida quedó tendida sobre la vía pública, lo que generó alarma entre vecinos y transeúntes, quienes de inmediato realizaron el reporte al número de emergencias. Minutos después arribaron al sitio paramédicos de la Cruz Roja de Ciudad Obregón a bordo de una ambulancia, quienes tras revisar a la víctima confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

De manera preliminar, se informó de manera extraoficial que la víctima es una menor de edad, de entre 15 y 16 años. Hasta el momento, y hasta la publicación de esta nota, no se han dado a conocer más información o datos particulares de la víctima. Elementos de distintas corporaciones de seguridad, entre ellos Policía Municipal de Cajeme y Estatal, acudieron al lugar para acordonar el área y resguardar la escena del crimen, mientras que agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) realizaron las diligencias correspondientes, recabaron indicios balísticos y ordenaron el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense (Semefo).

Con este nuevo hecho violento, la cifra de personas privadas de la vida de manera violenta en Ciudad Obregón durante el mes de enero de 2026 asciende a 13, de acuerdo con el conteo preliminar de los reporteros de la fuente policiaca.

