Macabro hallazgo en Villa Benito Juárez, Navolato: Localizan a una persona sin vida envuelta en plástico

Navolato, Sinaloa.- La mañana de este lunes 12 de enero de 2026, autoridades locales recibieron el reporte de una persona sin vida, envuelta en plástico negro, localizada cerca de un camino de terracería que conduce a la carretera La 20, a la altura del canal Santa Martha, en la sindicatura de Villa Benito Juárez, municipio de Navolato, Sinaloa. Una vez que los agentes arribaron al lugar, confirmaron que el individuo ya no contaba con signos vitales.

De acuerdo con información de medios locales, se presume que la víctima fue asesinada a balazos; sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconoce por completo su identidad, así como sus características físicas. Entre los primeros respondientes se encontraban elementos de la Policía Municipal de Navolato y agentes de la Policía Estatal Preventiva, quienes ubicaron el cuerpo a aproximadamente 350 metros al sur de la carretera La 20.

De manera inmediata, la zona fue acordonada para evitar la contaminación de la escena y restringir el acceso de personas ajenas. Posteriormente, arribaron peritos y policías investigadores de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa para dar inicio a las diligencias correspondientes. Una vez concluidos los trabajos de campo, el cadáver fue retirado del sitio y trasladado ante el Ministerio Público, con el objetivo de que pueda ser identificado y reconocido por sus familiares.

Todavía no ha sido identificado

Asimismo, durante la madrugada de este inicio de semana, otro sujeto fue asesinado a balazos al interior de un domicilio ubicado en la sindicatura de San Pedro. De manera preliminar, trascendió que un hombre ingresó por la fuerza al inmueble y disparó contra la víctima, arrebatándole la vida. Los hechos se registraron en una vivienda localizada sobre la calle Agustina Ramírez, entre Lerdo de Tejada y Doctor Mora.

#Seguridad | En Jalisco, familia halla sin vida a joven que habría sido abandonado por un anexo en Tlaquepaque ??https://t.co/DvxatxHo3k — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 12, 2026

Tras el reporte, al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal de Navolato, quienes aseguraron el área en busca de indicios que permitan esclarecer lo ocurrido. Es necesario agregar que el fallecido fue identificado como Francisco Javier, de 50 años de edad. Finalmente, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley, quedando bajo resguardo del Ministerio Público en espera de que sea reclamado por sus familiares.

Fuente: Tribuna del Yaqui