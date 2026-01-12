Muere sujeto dentro de camión urbano en el Centro de Monterrey; autoridades investigan el caso

Monterrey, Nuevo León.- Este lunes 12 de enero de 2026 se reportó un trágico suceso en un camión del transporte público, más específicamente en la unidad 5069 de la Ruta 130 San Pedro-Centro, en donde una persona del sexo masculino perdió la vida cuando el vehículo se desplazaba por calles de la colonia Centro, en el municipio de Monterrey, Nuevo León. Las causas del fallecimiento aún no han sido confirmadas, pero las autoridades ya investigan el caso.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, el hombre abordó la unidad y tomó asiento en una de las filas delanteras, a pocos metros del operador. El chofer relató que al transitar por la calle Jiménez, entre Santiago Tapia e Isaac Garza, observó por el espejo retrovisor que el pasajero abandonó su asiento de forma repentina. Posteriormente, el masculino se desvaneció entre los pasillos del autobús, obligando al conductor a detener su trayecto.

El chofer y los otros usuarios intentaron auxiliar al individuo, cuya identidad y datos generales por el momento se desconoce; sin embargo, este no respondía a ningún estímulo. Posteriormente se solicitó apoyo de los cuerpos de auxilio a través de las líneas de emergencias del 911, por lo que paramédicos acudieron al llamado y confirmaron que el sujeto ya no contaba con signos vitales. Preliminarmente se indicó que la mujer se debía a causas naturales.

Aunque la identidad del hoy occiso se mantiene en el anonimato, trascendió que vestía una chamarra de color negro, pantalón de mezclilla azul y tenis negros con suela blanca, mientras que entre sus pertenencias se encontraban una mochila negra con rojo y una bolsa plástica de color oscuro. Luego de su deceso, elementos de la Policía de Monterrey realizaron el peritaje correspondiente, mientras que la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León se encargará de esclarecer los hechos.

En otro hecho registrado este lunes en el sector Centro de Monterrey, un persona fue localizada sin vida en plena vía pública, más específicamente sobre la calle Padre Mier. Se estima que el fallecido tenía entre 55 y 60 años de edad; sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen mayores datos sobre su identidad. Personal de los cuerpos de emergencias lo declararon muerto, mientras que autoridades realizaron las primeras indagatorias.

Fuente: Tribuna del Yaqui