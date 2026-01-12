Muere sujeto en la vía pública del Centro de Monterrey; el frío sería una de las líneas de investigación

Monterrey, Nuevo León.- La Madrugada de este lunes 12 de enero de 2026, autoridades locales realizaron el hallazgo de una persona sin vida en plena vía pública. De manera preliminar, los hechos se registraron sobre la calle Padre Mier, en el centro de Monterrey, hasta donde se movilizaron diversas corporaciones policiacas, así como cuerpos de emergencia, con la intención de brindar auxilio a la víctima, quien más tarde se confirmó que era un hombre.

De acuerdo con información de Milenio, se estima que el fallecido tenía entre 55 y 60 años de edad; sin embargo, hasta el momento de la elaboración de esta nota se desconocen mayores datos sobre su identidad. No obstante, en este medio de comunicación se dará seguimiento puntual a cualquier actualización relacionada con el caso. En cuanto a las causas del deceso, estas continúan bajo investigación y se espera un informe oficial por parte de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Cabe señalar que elementos de Protección Civil de Nuevo León fueron los primeros respondientes en acudir al sitio, quienes se aproximaron al individuo con la intención de proporcionarle una cobija y una bebida caliente. No obstante, al acercarse confirmaron que, lamentablemente, ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, el área fue acordonada por personal de auxilio y efectivos de la policía municipal, con el fin de preservar la escena y evitar cualquier tipo de contaminación.

Es importante mencionar que hasta el momento no se ha determinado con exactitud qué fue lo que provocó su fallecimiento, aunque una de las hipótesis más fuertes apunta a que habría muerto a consecuencia de las bajas temperaturas registradas en la entidad, ya que trascendió que la víctima era una persona en situación de calle. Cabe destacar que durante la temporada invernal este tipo de casos suelen ser relativamente frecuentes, debido a que por las noches el descenso térmico es más severo, lo que dificulta considerablemente protegerse del frío extremo.

Incluso, hace aproximadamente dos semanas se reportó un hecho similar en la ciudad de Guadalajara, específicamente en el cruce de las calles Luis Covarrubias y José Miguel Macías, en la colonia Echeverría, donde vecinos alertaron a las autoridades sobre una persona que permanecía inmóvil sobre la vía pública. Tras el arribo de los cuerpos de emergencia, se confirmó que el hombre, de entre 60 y 65 años de edad, ya no contaba con signos vitales.

