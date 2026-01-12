Oficial municipal de Tijuana se quita la vida en medio de operativo; tenía cinco meses en el cargo

Tijuana, Baja California.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPCM) de Tijuana informó que Estefani Caro Ledezma, una policía municipal de 23 años de edad, se quitó la vida mientras realizaba labores de vigilancia en la zona Centro de la localidad. La agente fallecida se unió a la corporación el pasado 11 de agosto de 2025 y, luego de cinco meses en el cargo, falleció de manera trágica el domingo 11 de enero de 2026.

De acuerdo con información recabada por Semanario ZETA, los hechos se registraron poco antes de las 19:00 horas (tiempo local), en el cruce de las calles Tercera y Niños Héroes. El reporte preliminar indicó que el cuerpo de la oficial fue localizado en el interior del baño de la zapatería Trébol, con una herida de bala a la altura de la cabeza. Minutos más tarde, paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron al sitio y confirmaron que la fémina ya no contaba con signos vitales.

Nos unimos al dolor que embarga a sus familiares y seres queridos, deseándoles consuelo, fortaleza y pronta resignación ante esta irreparable pérdida. Descanse en Paz", expresó José Alejandro Avilés Amezcua, el titular de la SSPCM, a través de un comunicado oficial.

El mando policíaco expresó que instruyó brindar apoyo administrativo a la familia de la agente, así como acompañamiento por parte del Escuadrón Violeta. En el lugar de los hechos trascendió que la hoy occisa, adscrita a la zona Centro como policía administrativa, se separó momentáneamente de su grupo de vigilancia para ingresar al sanitario del establecimiento comercial, en donde posteriormente se escuchó una detonación de arma de fuego.

La investigación correspondiente quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, instancia que se encargará de esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades en este hecho que ha conmocionado a la sociedad tijuanense. Durante el operativo de vigilancia, la mujer fallecida se encontraba acompañada de otro elemento policial, identificado como Emmanuel García, quien la encontró en el baño y solicitó apoyo a los servicios de emergencias.

