Por robar desodorantes y maquillaje, dos mujeres son detenidas en Ciudad Obregón; caen tres más por narcomenudeo

Ciudad Obregón, Sonora.- Este lunes 12 de enero de 2026, las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) dieron a conocer que cinco personas fueron detenidas por delitos contra la salud, narcomenudeo y robos a supermercados; entre los detenidos destacan dos mujeres que presuntamente robaron desodorantes, maquillaje y aromatizantes en una tienda comercial de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme.

Las detenidas fueron identificadas como Yazmina Sugey 'N', de 31 años de edad, y Ana Siria 'N', de 48 años, quienes fueron sorprendidas por personal de seguridad del establecimiento cuando presuntamente intentaban sustraer diversos artículos sin pagar. A ambas se les aseguraron 15 desodorantes en aerosol, dos maquillajes y dos paquetes de aromatizante para vehículo, mercancía propiedad del supermercado.

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal y personal de la Secretaría de Marina (Semar) acudieron al lugar y procedieron con la detención de las mujeres, quienes fueron puestas a disposición del Ministerio Público por el presunto delito de robo a comercio. También durante el fin de semana, las autoridades realizaron otras detenciones como resultado de los operativos de vigilancia.

En la colonia Casa Real, fue asegurado Ángel Ricardo 'N', de 23 años de edad, luego de que arrojara una bolsa con hierba verde y seca con características propias de un narcótico al notar la presencia policial, por lo que fue detenido por un presunto delito contra la salud.

Asimismo, en la colonia Primero de Mayo, mediante filtros de prevención del delito, fue detenido un menor de 15 años de edad, identificado como Ángel Guillermo 'N', a quien se le localizaron 11 envoltorios de plástico con hierba verde y seca con características similares a la marihuana. En cuanto a robos a comercio, además del caso de las mujeres detenidas, se informó sobre la aprehensión de Ramiro 'N', de 31 años de edad, tras presuntamente sustraer dos tarimas de madera de un supermercado, así como la detención de Wilfrido 'N', también de 31 años, por el mismo delito.

La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que todas las personas detenidas fueron puestas a disposición de la autoridad correspondiente para el seguimiento legal conforme a derecho, reiterando que los operativos coordinados continuarán de manera permanente en el municipio.

Fuente: Tribuna del Yaqui