Rompió la confianza: Arrestan a adulto mayor por abusar de una menor al norte de Sonora

Magdalena de Kino, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó este lunes que un sujeto identificado como Alejo 'N' fue arrestados y vinculado a proceso penal. El imputado enfrenta cargos por su presunta responsabilidad en el delito de abuso agravado reiterado, perpetrado en Magdalena de Kino, en perjuicio de una persona menor de edad, cuya identidad se mantiene bajo resguardo por ley.

El procedimiento legal avanzó durante la audiencia correspondiente, donde el Ministerio Público presentó las pruebas necesarias para formular la imputación. Tras analizar los datos expuestos, el juez de control determinó que existían méritos suficientes para vincular a proceso al acusado. En concordancia con la gravedad de los cargos y lo estipulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, la autoridad judicial le impuso prisión preventiva justificada.

Según la carpeta de investigación, los hechos que se le atribuyen a Alejo 'N' tuvieron lugar en diversas ocasiones a lo largo del año 2020. Se estableció que las conductas delictivas ocurrieron al interior de un domicilio ubicado en la ciudad de Magdalena de Kino, aprovechando un entorno de confianza y cercanía que el agresor mantenía con la víctima. Estas acciones vulneraron gravemente la seguridad y libertad a la intimidad de la menor de edad.

De la misma manera, el juez fijó un plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual ambas partes podrán aportar mayores evidencias. La Fiscalía de Sonora señaló que con esta acción reitera su compromiso institucional de investigar y perseguir las conductas que atenten contra la integridad de niñas, niños y adolescentes, garantizando el estricto apego a los derechos humanos y la protección a las víctimas.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora