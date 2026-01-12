Sorprenden a dos sujetos en posesión de 243 envoltorios de narcóticos al norte de Sonora

Agua Prieta, Sonora.- Un juez de control dictó auto de vinculación a proceso en contra de Juan Mario 'N', de 35 años de edad, y Maximiliano 'N', de 24 años, por su presunta responsabilidad en delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este lunes que las dos personas fueron detenidas recientemente en el municipio de Agua Prieta.

Los hechos en cuestión ocurrieron el pasado 8 de enero y según consta en la carpeta de investigación, la detención se efectuó alrededor de las 10:15 horas, cuando elementos de la Guardia Nacional (GN), actuando como primeros respondientes durante recorridos de vigilancia, interceptaron a los individuos en el cruce de la Calle 23 y la Avenida 238. Durante la revisión corporal se les aseguró una cantidad considerable de narcóticos.

El informe de la Fiscalía de Sonora detalla la incautación de 66 envoltorios que contenían hierba verde con las características de la marihuana, con un peso aproximado de 72 gramos. Asimismo, se encontraron en posesión de los imputados 171 envoltorios con clorhidrato de cocaína, sumando un peso cercano a los 69 gramos. Toda la materia asegurada se encontraba dosificada y lista para su distribución.

En la audiencia de control de detención, el Ministerio Público presentó los datos de prueba pertinentes, lo que llevó a la autoridad judicial a validar la detención y formular la imputación por posesión de narcóticos con fines de comercio. Como resultado, el juez resolvió imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada, por lo que ambos sujetos permanecerán recluidos mientras se desarrolla el proceso legal correspondiente.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) mantiene acciones firmes contra los delitos que afectan la salud pública, reiterando su compromiso de combatir el narcomenudeo y llevar ante la justicia a quienes atenten contra la seguridad y el bienestar de la sociedad sonorense", se lee en el comunicado.

