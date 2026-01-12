Terror en Guadalajara: 3 personas mueren tras BALACERA al interior de una vivienda

Guadalajara, Jalisco.- La noche de este domingo 11 de enero de 2026, elementos de distintos niveles del Gobierno de Jalisco desplegaron un amplio operativo de seguridad en la ciudad de Guadalajara, luego de que se reportara un ataque armado al interior de una vivienda. El hecho violento ocurrió en la colonia Jardines de la Paz, donde al menos tres personas pedieron la vida. Por estos hechos aún no se reportan detenidos.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos se registraron la noche del domingo 11 de enero, en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Juan Suárez de Peralta y Bernal Díaz del Castillo, en la colonia antes mencionada. Elementos de la Policía Municipal de Guadalajara se movilizaron luego de recibir diversos reportes al Servicio de Emergencias Telefónico 911.

Un ataque armado en una vivienda de la colonia Jardines de la Paz, en #Guadalajara, dejó un saldo final de tres hombres muertos; dos fallecieron en la cochera del domicilio y el tercero perdió la vida en el hospital.



Al arribar al lugar, los oficiales localizaron a tres hombres con múltiples impactos de arma de fuego al interior del inmueble. Ante la gravedad de la situación, se solicitó el apoyo de paramédicos, quienes confirmaron en el sitio el fallecimiento de dos de las víctimas, mientras que un tercer hombre, de aproximadamente 25 a 30 años de edad, fue trasladado en estado grave a un puesto de socorros.

Horas más tarde, autoridades confirmaron que el lesionado murió mientras recibía atención médica en la Cruz Verde Ernesto Arias, elevando a tres el número total de personas fallecidas por este ataque armado. Personal médico informó que las víctimas presentaban diversas heridas por proyectil de arma de fuego en distintas partes del cuerpo.

La escena fue acordonada por policías municipales, quienes contaron con el apoyo de efectivos de la Guardia Nacional para resguardar el perímetro. Más tarde, personal de la Fiscalía del Estado de Jalisco (FGE), adscrito al área de homicidios intencionales, arribó para iniciar las investigaciones correspondientes. Finalmente, personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el levantamiento de los cuerpos y su traslado a la morgue metropolitana, donde se les practicará la necropsia de ley.

Las autoridades no han informado, hasta el momento, sobre personas detenidas en relación con este hecho violento.

