Terror en Hermosillo: Rescatan a dos niños maltratados por su propia madre; la mujer es detenida

Hermosillo, Sonora.- Este lunes 12 de enero de 2026, las autoridades de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) dieron a conocer que dos menores fueron rescatados de su propia madre, después de que esta ejerciera maltratos y violencia familiar en contra de los pequeños, los hechos ocurridos en la colonia Villa Verde, en Hermosillo. Los niños fueron resguardados por los policías y su padre, después de la detención de la madre, quien fue señalada por este delito y quedó en calidad de detenida.

De acuerdo con información oficial, la intervención se realizó la tarde del pasado domingo 11 de enero de 2026, cuando se recibió un reporte de emergencia realizado por el padre de los menores, quien alertó sobre la situación de violencia que se vivía al interior del domicilio en la colonia antes mencionada. Ante el llamado, se movilizó de inmediato personal de la división Sistema de Atención a la Violencia Familiar y de Género (SALVA), especializada en la atención de casos de violencia familiar y de género.

?La violencia es un delito?



El Sistema de Atención a la Violencia Familiar y de Género en Sonora, cuenta con programas diseñados para prevenir, atender y dar seguimiento a reportes de víctimas que ingresan a la línea de emergencias 9-1-1 uD83DuDC47#SSPCSonora pic.twitter.com/qFo8pDFiQ3 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SonoraSeguridad) January 12, 2026

Al arribar al lugar, los policías obtuvieron acceso al inmueble y escucharon el testimonio de uno de los menores, quien explicó los maltratos que presuntamente recibía por parte de la mujer. Tras confirmar los hechos, fue detenida Flor 'N', de 41 años de edad, madre de los niños, por el probable delito de violencia familiar. Los dos pequeños quedaron bajo resguardo y protección de su padre, mientras que la mujer fue puesta a disposición del Ministerio Público del Centro de Justicia para la Mujer, instancia que dará seguimiento al caso. Las autoridades informaron que será un juez quien determine el proceso legal correspondiente.

Por otra parte, la titular de la división SALVA de la Policía Estatal, Yolanda Ballesteros, exhortó a la ciudadanía a denunciar cualquier situación de violencia a la línea de emergencias 911, a fin de brindar atención oportuna, protección y seguimiento a las víctimas, así como para detener a quienes cometan este tipo de delitos. Sobre los menores no se dieron a conocer más datos como el sexo y las edades, por lo que se espera que pronto las autoridades den a conocer más información sobre el caso.

uD83DuDFE0 Seguimos construyendo un mejor #Sonora con el programa SALVA. uD83DuDE4CuD83CuDFFB pic.twitter.com/TK7fTgNjty — SEC Sonora (@SECSonora) July 17, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui