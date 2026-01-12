Tragedia al norte de Sonora: Mueren madre e hija tras violenta volcadura en Puerto Peñasco

Puerto Peñasco.- Durante la tarde-noche del pasado domingo 12 de enero, se registró un accidente vehicular en el tramo carretero Golfo de Santa Clara - Puerto Peñasco. El siniestro resultó en el fallecimiento de dos personas, madre e hija, y dejó a una adolescente con lesiones de gravedad, según confirmó este lunes Francisco Ramsés Romo Trasviña, titular de la Unidad de Bomberos y Protección Civil de Puerto Peñasco.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 19:45 horas a la altura del kilómetro 2. De acuerdo con el reporte, las autoridades recibieron una alerta sobre la volcadura de un vehículo. En respuesta al llamado, se movilizó una unidad extintora equipada con herramientas de rescate. Sin embargo, al arribar al lugar, el equipo de emergencia constató que no había fuego, confirmando únicamente la volcadura de una camioneta GMC Envoy, modelo 2002, color gris.

En el sitio se confirmó la muerte de dos ocupantes del automóvil, identificadas como Edna Edith, de 41 años de edad, y la menor Alisson Samantha, de 11 años, ambas originarias de Puerto Peñasco. El jefe de Bomberos precisó que las víctimas no se encontraban prensadas dentro de la unidad, por lo que la escena fue resguardada a la espera de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), para el levantamiento de los cuerpos y de realizar las diligencias periciales para determinar las causas técnicas del accidente.

Una tercera ocupante, identificada como Camila Edith, de 15 años, recibió atención prehospitalaria por parte de paramédicos de la Cruz Roja. La menor fue trasladada en primera instancia al Hospital del Seguro Social en Puerto Peñasco. No obstante, debido a la gravedad de sus lesiones, se determinó su traslado posterior a la ciudad de Nogales para recibir atención médica. Ante este suceso, la Dirección de Protección Civil emitió un mensaje de prevención a la ciudadanía.

El automóvil se salió del camino y volcó violentamente

Francisco Ramsés Romo exhortó a los conductores a extremar precauciones al transitar por carretera. Entre las recomendaciones destacan respetar estrictamente los límites de velocidad, evitar el consumo de alcohol y no conducir bajo efectos del cansancio. Asimismo, se sugirió realizar paradas para descansar o alternar conductores en caso de fatiga, y mantener una alerta máxima al manejar durante la noche o en tramos carreteros poco conocidos, con el fin de reducir la incidencia de percances viales en la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora