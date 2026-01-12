Tras horas desaparecida, hallan con vida a integrante de colectivo de búsqueda en Hermosillo

Hermosillo, Sonora. – La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) de Sonora informó este lunes sobre el resultado positivo de un operativo de búsqueda y rescate desplegado para dar con el paradero de una mujer perteneciente a un colectivo de buscadoras, quien había sido reportada como desaparecida durante una jornada de trabajo. Los hechos se sucedieron en la comunidad de Mesa del Seri, municipio de Hermosillo.

De acuerdo con el reporte, la integrante del colectivo se encontraba realizando labores de rastreo junto a otras personas cuando, cerca del mediodía, se perdió contacto con ella. Las autoridades señalaron que la zona donde se realizaba la actividad carece de cobertura de señal telefónica, un factor técnico que dificultó la comunicación y provocó que su ausencia no fuera advertida por el resto del grupo en un primer momento.

Ante esta situación, se activó un protocolo que provocó el despliegue de unidades de apoyo y personal especializado. Las labores de rastreo se extendieron por diversos puntos de la región rural, abarcando las localidades de Mesa del Seri, San Pedro el Saucito, Molino de Camou y Real del Alamito. El operativo contó con la participación conjunta de diversas corporaciones de seguridad y rescate de los tres niveles de Gobierno.

Entre las autoridades involucradas están elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Guardia Nacional, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Policía Municipal de Hermosillo y el propio personal de la CEPC. Finalmente, poco después de las 18:00 horas de este día, Protección Civil confirmó que la mujer fue localizada sana y salva. Tras verificar su estado de salud e integridad física, se dio por concluido el operativo.

Fuente: Tribuna del Yaqui