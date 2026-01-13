ACCIDENTE en Navojoa deja a Frida, Maleny Urquidez y Guitzel Ayala luchando por su vida en Cajeme

Navojoa, Sonora.- La noche del pasado viernes 9 de enero de 2026, un fuerte accidente registrado en el cruce del bulevar Las Pilas con la avenida Caborca, en el descenso de un puente elevado de la colonia Sonora, en el municipio de Navojoa, dejó como saldo una persona fallecida y cuatro lesionados. Afortunadamente, el único hombre que sobrevivió se encuentra fuera de peligro; sin embargo, no se puede decir lo mismo del estado de salud de las mujeres involucradas.

De acuerdo con lo informado previamente en TRIBUNA, el percance ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando un vehículo Ford Edge tipo vagoneta, color blanco y sin placas, circulaba de sur a norte a exceso de velocidad. Al llegar al punto antes descrito, el conductor perdió el control de la unidad y terminó impactándose contra un muro de contención, para posteriormente colisionar con un Nissan Kicks azul que en ese momento se encontraba detenido.

Lamentablemente, el copiloto del vehículo que provocó el accidente perdió la vida en el lugar de los hechos y más tarde fue identificado como Edwin Yahir G., de 23 años, quien quedó prensado entre los fierros retorcidos, y pese a los esfuerzos de los cuerpos de emergencia, ya nada se pudo hacer por salvarle. En lo que respecta al resto de los involucrados, se reporta que el conductor se encuentra fuera de peligro, mientras que las otras tres pasajeras presentan un estado de salud delicado; se trata de Frida, Maleny Urquidez y Guitzel Ayala.

En el accidente murió una persona

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que las jóvenes permanecen en estado crítico en el Hospital IMSS Bienestar de Cajeme. Asimismo, los familiares de las mujeres, originarias del Campo 60, en el municipio de Bácum, solicitaron a la sociedad en general que las mantengan en sus oraciones, ya que desde aquel día no han dejado de luchar por su vida en el nosocomio.

"Pedimos que nos acompañen con una oración por ellas. Su estado de salud es muy crítico. Son originarias del Campo 60, municipio de Bácum. Gracias por su apoyo”, expresó un familiar. En nuestro medio de comunicación estaremos siempre al pendiente de cualquier avance y, en caso de que surjan más detalles, como siempre tendrás todos los pormenores en el portal de TRIBUNA.

Fuente: Tribuna del Yaqui