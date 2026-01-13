Alerta en Guanajuato: Comando armado irrumpe en puesto de comida y secuestra a trabajadora

Salamanca, Guanajuato.- Una intensa movilización de los cuerpos de seguridad se registró la mañana de este martes 13 de enero en la ciudad de Salamanca, Guanajuato, tras confirmarse un hecho de alto impacto que resultó en la privación ilegal de la libertad de una mujer en un puesto de comida. Los hechos tuvieron lugar minutos después de las 10:00 horas (local), sobre el bulevar Faja de Oro y la calle Ezequiel Ordóñez, colonia Bella Vista.

Esta zona, conocida por su alta actividad comercial y tránsito vehicular, se convirtió en protagonista de un operativo de seguridad luego de que el Sistema de Emergencias 911 recibiera alertas sobre el crimen. De acuerdo con testigos, la víctima fue interceptada por un grupo de sujetos armados. Aunque las primeras versiones sugerían que se trató de un intento de asalto al comercio, la situación terminó en el secuestro de la mujer, cuya identidad no ha revelado.

Los presuntos responsables obligaron a la víctima a abordar un vehículo para posteriormente emprender la huida con rumbo desconocido, antes del arribo de las patrullas. En respuesta, las autoridades desplegaron una fuerte presencia policial que blindó el perímetro. Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal de Salamanca, efectivos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) y agentes de la Guardia Nacional.

Las corporaciones iniciaron un operativo de búsqueda en las salidas y avenidas principales del municipio para tratar de dar con el paradero de la víctima y los agresores. Paralelamente a las acciones de seguridad, paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención médica a comensales y trabajadores del establecimiento, debido a crisis nerviosas por la presencia de las armas de fuego y el suceso violento, sin que se reportaran personas lesionadas físicamente.

La víctima fue raptada mientras trabaja en un puesto callejero de comida

Posteriormente, la zona fue procesada por agentes periciales de la Fiscalía General del Estado, quienes iniciaron el levantamiento de indicios y entrevistas con testigos presenciales para integrar la carpeta de investigación correspondiente. Aunque hasta el cierre de esta nota no existe un comunicado oficial que detalle el móvil del crimen, trascendió de manera extraoficial que las líneas de investigación podrían estar vinculadas al delito de extorsión o cobro de piso.

Fuente: Tribuna del Yaqui