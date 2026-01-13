AMLO y Maduro, ¿cómo es su relación? Las fotos que se tomaron y las visitas de Maduro a México

Ciudad de México.- La relación entre Andrés Manuel López Obrador, quien fue presidente de México de 2018 a 2024, y Nicolás Maduro, presidente de Venezuela desde 2013, ha sido un elemento visible de las relaciones bilaterales entre México y Venezuela durante el sexenio de AMLO. Uno de los momentos más recordados de esta relación ocurrió el 1 de diciembre de 2018, el día de la toma de posesión de López Obrador como presidente de México.

Maduro estuvo presente en la capital mexicana y, aunque no asistió a la ceremonia en el recinto del Congreso, fue recibido en Palacio Nacional por AMLO en una comida con otros jefes de Estado invitados. En ese marco, ambos mandatarios se tomaron fotografías oficiales junto a sus esposas, un gesto protocolario que después fue difundido en medios y redes sociales. Ese encuentro marcó el tono de la interacción entre ambos gobiernos.

El narcoterrorista Nicolás Maduro: ¿Cuántas veces visitó México en el sexenio de AMLO y por qué motivos?



El 1 de diciembre de 2018, no asistió a la ceremonia de investidura, llegó directamente a la comida oficial en Palacio Nacional



La relación diplomática entre ambos fue respetuosa basada en la no intervención y el respeto a la soberanía, principios que AMLO promovió de forma constante en su política exterior. En el discurso de ese día, el presidente Andrés Manuel agradeció la presencia de Maduro, aun cuando hubo reacciones de oposición dentro del propio país. Durante el sexenio de AMLO, Maduro visitó México en tres ocasiones por invitación del Gobierno mexicano.

Además de la visita de 2018, participó en la VI Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en 2021, celebrada en la Ciudad de México, y en el 'Encuentro por una Vecindad Fraterna y con Bienestar' en octubre de 2023, realizado en Palenque, Chiapas, donde ambos mandatarios compartieron actividades oficiales y coincidieron en discursos sobre cooperación regional.

En estos encuentros también se tomaron fotos oficiales y se difundieron imágenes en redes sociales, tanto por parte de la presidencia mexicana como por la venezolana, que muestran a López Obrador y a Maduro en distintos momentos protocolarios. Estas fotografías se han usado en análisis políticos para ilustrar la cercanía diplomática entre ambos países.

Tras concluir el mandato de AMLO en 2024, Maduro no ha vuelto a visitar México en el contexto de la administración actual, aunque ha enviado mensajes oficiales, por ejemplo, felicitando a México y a Andrés Manuel y a la actual presidenta Claudia Sheinbaum, por las fechas patrias, destacando la relación de "hermandad" entre ambos pueblos.

Actualmente, Nicolás Maduro enfrenta una situación complicada. A principios de enero de 2026 fue capturado junto a su esposa en Caracas, Venezuela, por militares de Estados Unidos y llevado a Nueva York. Ahí se encuentra en proceso para enfrentar acusaciones ante una corte federal por presuntos delitos de narcotráfico y otros delitos graves.

Fuente: Tribuna del Yaqui