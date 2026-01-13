Aparatoso accidente en Huatabampo: Choque de dos vehículos deja tres personas lesionadas

Huatabampo, Sonora.- Los servicios de emergencia del municipio de Huatabampo se movilizaron la tarde de este martes 13 de enero, tras el reporte de un accidente de tránsito tipo choque frontal, el cual tuvo lugar sobre la carretera que lleva al puerto de Yavaros. El aparatoso percance dejó un saldo confirmado de tres personas lesionadas y cuantiosos daños materiales en las unidades involucradas.

De acuerdo con la información recabada hasta el momento, los hechos se registraron aproximadamente a las 16:30 horas y se vieron involucrados dos vehículos, una camioneta tipo pick up marca Ford Ranger, y un automóvil sedán marca Honda Civic. Según los primeros peritajes y testimonios, el choque se produjo cuando el conductor del vehículo sedán habría invadido el carril de circulación contrario.

Esta maniobra provocó un impacto frontal contra la camioneta, ocasionando que, debido a la fuerza del golpe, la unidad Ford Ranger saliera proyectada fuera de la cinta asfáltica. Como resultado, los tripulantes de ambos vehículos requirieron atención médica. En la camioneta viajaban dos mujeres residentes del puerto de Yavaros, identificadas como Irene Hernández, de 65 años de edad, y Norma Alicia Contreras Ortiz, de 57 años.

Ambas fueron atendidas en el sitio y trasladadas al Hospital IMSS Bienestar de Huatabampo. Por su parte, el conductor del Honda Civic, identificado como Tomás Ramírez, de 57 años y residente de la comunidad de San Antonio, resultó con lesiones de consideración, por lo cual fue trasladado de urgencia al mismo hospital. El informe de las autoridades señala que el señor presentaba signos de posible ebriedad.

Sin embargo, esta condición deberá ser corroborada o descartada mediante los dictámenes médicos y toxicológicos correspondientes. Al lugar del siniestro acudieron elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos de la Cruz Roja, quienes trabajaron en coordinación para brindar los primeros auxilios y realizar los traslados a los nosocomios.

Fueron dos automóviles los involucrados en el accidente

Asimismo, agentes de Protección Civil, Seguridad Pública y del Departamento de Tránsito Municipal se encargaron de asegurar el perímetro, abanderar la zona para prevenir nuevos incidentes y gestionar el flujo vehicular mientras se realizaban las maniobras de retiro de las unidades siniestradas. Las autoridades competentes continuarán con las diligencias de ley para determinar las responsabilidades correspondientes.

