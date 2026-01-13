Arrestan a hombre tras incendio registrado en domicilio que estaba bajo su cuidado en Nogales

Nogales, Sonora.- En un caso registrado durante la noche del lunes 12 de enero de 2026, elementos de la Policía Municipal de Nogales efectuaron la detención de una persona del sexo masculino en un domicilio de la colonia Kalitea, ubicada en el municipio de Nogales, Sonora. El sujeto en cuestión fue señalado como responsable de un incendio en la referida vivienda, la cual presuntamente se encontraba bajo su cuidado, por lo que se procedió a asegurarlo.

De acuerdo con un informe de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron alrededor de las 20:23 horas, cuando el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5) alertó a los agentes sobre un percance en dicha demarcación. Los uniformados se movilizaron a la propiedad situada sobre la calle Corinto, donde se entrevistaron con un hombre identificado como Daniel 'N.', de 38 años de edad.

Durante su testimonio, el detenido señaló que encendió la chimenea de la casa, lo que supuestamente ocasionó que el techo se incendiara. Minutos más tarde, el propietario del domicilio acudió al lugar y explicó a los oficiales que había dejado al individuo a cargo de la vivienda, por lo que posteriormente recibió un aviso de Daniel 'N.' sobre el siniestro. Hasta el momento se desconoce si el incendio se originó de forma intencional o accidental.

Derivado de los datos recabados, los policías municipales procedieron con el arresto del señalado con la intención de deslindar responsabilidades en el caso conforme a la ley. El sujeto fue puesto a disposición del Centro de Atención Temprana con detenido, autoridad que se encargará de definir su situación jurídica por los daños registrados en el inmueble, con base en las investigaciones correspondientes. Se espera tener avances en este caso en las próximas horas.

En otro caso ocurrido el sábado 11 de enero y que fue atendido por la Policía Municipal, un hombre identificado como Ramón F. 'N.', de 32 años de edad, fue detenido por un presunto caso de violencia familiar en un domicilio de la colonia Luis Donaldo Colosio, también ubicada en Nogales. El sujeto fue señalado de agredir físicamente a su esposa y de ocasionar la muerte del perro de su hija menor de edad.

Fuente: Tribuna del Yaqui