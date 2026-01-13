Asesinan a menor en la colonia Sonora en Ciudad Obregón; es identificado, tenía sólo 16 años

Ciudad Obregón, Sonora.- Ayer lunes 12 de enero de 2026 se registró un trágico asesinato al sur de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme. El hecho, en la colonia Sonora, dejó como víctima mortal un menor de edad, que tras varias horas ya fue identificado por las autoridades correspondientes, quienes abrieron una investigación por este nuevo asesinato.

Se trata de Brandon Javier U. L., de 16 años de edad, el menor que fue asesinado a balazos la tarde del lunes en la colonia Sonora, al sur de Ciudad Obregón. De acuerdo con la información, el ataque armado se registró poco antes de las 16:25 horas, en el cruce de las calles Fernando Galaz y Miguel Mexía, donde el adolescente fue agredido por un sujeto que tripulaba otra motocicleta, de acuerdo con versiones de testigos.

El joven presentó al menos un impacto de bala en el rostro y otros en diferentes partes del cuerpo, quedando sin vida a un costado de una motocicleta color gris, la cual conducía sobre la calle Fernando Galaz en sentido de oriente a poniente. Paramédicos de Cruz Roja de Ciudad Obregón acudieron al lugar tras el reporte al número de emergencias; sin embargo, al revisar al menor, confirmaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que únicamente siguieron el protocolo correspondiente.

Según información extraoficial, Brandon Javier presuntamente tenía su domicilio en el mismo sector donde ocurrieron los hechos, es decir, en la colonia Sonora. Tras su muerte, se convirtió en el ejecutado número 13 del mes de enero en Ciudad Obregón. Las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes. Hasta el momento de la publicación de esta nota, no hay información sobre posibles responsables detenidos, por lo que se espera que pronto se dé a conocer más información.

Disparan contra la fachada de una tienda de abarrotes en Esperanza

Ayer lunes también se registró un nuevo ataque armado cuando sujetos armados irrumpieron en una tienda de abarrotes ubicada en la comisaría de Esperanza. Los primeros reportes indican que los agresores llegaron al sitio a bordo de un automóvil sedán color negro y abrieron fuego contra la fachada del establecimiento, para luego darse a la fuga con rumbo desconocido.

Fuente: Tribuna del Yaqui