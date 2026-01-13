Borrachera en CDMX termina en HOMICIDIO: Mujer mata a su esposo tras ser agredida

Coyoacán, Ciudad de México.- La violencia entre parejas no debe normalizarse, ya que puede escalar a consecuencias irreversibles; por ello, pedir ayuda de manera oportuna es clave. Un caso grave que conmocionó a la Ciudad de México (CDMX) ocurrió este lunes 12 de enero de 2026 en la alcaldía Coyoacán, donde una mujer presuntamente asesinó a su esposo al intentar defenderse de una agresión física dentro de su propio hogar. Aquí te contamos los detalles.

De acuerdo con información compartida por el periodista de nota roja, Carlos Jiménez (mejor conocido como C4 Jiménez) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los hechos ocurrieron la madrugada de este lunes 12 de enero al interior de un domicilio ubicado en el cruce de las calles Ejido y Tercera Cerrada de Ejido, en la colonia San Francisco Culhuacán. En este sitio, oficiales de la policía atendieron un reporte de violencia familiar.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este lunes. Foto: Twitter

Al arribar al lugar, los agentes localizaron a un hombre en la vía pública con manchas de sangre en una de las piernas. Antes de que arribaran los servicios de emergencia, familiares del lesionado lo trasladaron en un automóvil particular a un hospital, debido a la gravedad de la herida.

En el sitio también se encontraba una mujer de 21 años, con visibles lesiones en el rostro y manchas de sangre, quien señaló a los policías que el hombre herido era su esposo. Según relató a los agentes, momentos antes él se tornó agresivo tras consumir bebidas alcohólicas y la golpeó repetidamente en el rostro. La mujer explicó que, ante la agresión, tomó un cuchillo de la cocina y se resguardó en una habitación.

Sin embargo, el hombre la siguió y continuó con los golpes, por lo que, al defenderse, lo lesionó en una pierna con el arma punzocortante.

Presunto agresor muere en el hospital

Aunque el hombre fue ingresado a un hospital, falleció ese mismo dúa. Reportes médicos señalaron que la herida afectó la arteria femoral del lado izquierdo, lo que provocó una rápida pérdida de sangre que derivó en su muerte. Posteriormente, paramédicos que acudieron al domicilio atendieron a la mujer, quien fue diagnosticada con posible fractura nasal. Si bien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica especializada, quedó bajo custodia policial.

Durante la intervención, policías aseguraron un cuchillo de aproximadamente 20 centímetros de largo, el cual fue puesto a disposición del Ministerio Público capitalino. Será esta autoridad la encargada de determinar la situación jurídica de la mujer e integrar la carpeta de investigación correspondiente.

