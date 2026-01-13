Brutal intento de feminicidio en Oaxaca: Mujer sufre quemaduras tras ser incendiada por su esposo

Oaxaca, Oaxaca de Juárez.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Oaxaca informó sobre la vinculación a proceso y prisión preventiva contra Eduardo M.L., a quien se le adjudica el delito de tentativa de feminicidio agravado, pues este hombre se atrevió a rociar con alcohol etílico y prender fuego a su esposa. Los hechos ocurrieron la madrugada del 1 de enero de 2026, al interior de un domicilio ubicado en el Barrio Grande del municipio de San Pedro Jicayán en la Costa de Oaxaca.

De acuerdo con el comunicado emitido por la dependencia estatal, las investigaciones revelaron que el imputado llegó al domicilio y le exigió a la mujer que consumiera bebidas alcohólicas con él, sin embargo, ella se negó y como respuesta la comenzó a agredir no solo de manera verbal, sino que llegó hasta a los golpes. Lo más terrible del asunto es que en ese inter la roció con el líquido inflamable y luego le prendió fuego.

Cabe destacar que lamentablemente la víctima terminó con quemaduras en diferentes partes del cuerpo. Una vez que efectuó la agresión el responsable huyó rápidamente de la escena y la fémina fue auxiliada por terceras personas quienes le trasladaron para recibir atención médica. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo su estado de salud, sin embargo, en nuestro medio estaremos al pendiente de cualquier actualización.

Detenido

"Derivado de los trabajos ministeriales, se obtuvo una orden de aprehensión en contra del esposo de la víctima, la cual fue ejecutada por elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), quienes lo pusieron a disposición del Ministerio Público", aseveró la Fiscalía, además después se comprometió a seguir combatiendo este tipo de delitos a lo largo de los municipios de la entidad.

Asimismo, se reitera que tras valorar los datos de prueba el juez de la causa dictó auto de vinculación a proceso contra de Eduardo. por el delito de tentativa de feminicidio agravado, imponiendo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y fijando un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. En caso de que haya avances tendrás en TRIBUNA cada uno de los detalles.

Fuente: Tribuna del Yaqui