Buscan a un joven de 19 años que desapareció en Nogales; se cumplen cinco días de ausencia

Nogales, Sonora.- Autoridades del estado de Sonora activaron una ficha de búsqueda para localizar a Ángel Humberto Miranda Durán, un joven de 19 años de edad, quien se mantiene en calidad de desaparecido en la ciudad fronteriza de Nogales. De acuerdo con la información oficial, el individuo fue visto por última vez el pasado jueves 8 de enero de 2026, sin que hasta el momento se tengan noticias sobre su posible paradero.

De acuerdo con datos recabados por la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora, Ángel Humberto es de complexión delgada, con una estatura aproximada de 1.70 metros y un peso cercano a los 60 kilogramos. Presenta piel blanca, cabello negro y ondulado, ojos verdes y grandes, así como boca grande con labios gruesos. Se indicó que el masculino estaba en la colonia Solidaridad antes de que se reportara su desaparición.

La Comisión de Búsqueda Para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a ÁNGEL HUMBERTO MIRANDA DURAN. Cualquier información, al teléfono: -66222297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación compartida por la dependencia estatal en sus redes sociales.

— Comisión de Búsqueda de Personas Sonora (@ComisionSonora) January 13, 2026

Entre sus señas particulares, el organismo detalló que cuenta con una cicatriz en el brazo derecho de aproximadamente dos centímetros, otra cicatriz en la parte delantera del cuello por traqueotomía, así como una cicatriz en la parte central de la barbilla de alrededor de cuatro centímetros. Es importante mencionar que estos datos son sumamente importantes, ya que permitirá reconocerlo con mayor facilidad en caso de algún tipo avistamiento.

La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora tiene habilidad la línea telefónica 662 229 7369 y el correo electrónico institucional comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx, en caso de que cualquier persona pueda realizar su reporte y aportar cualquier información que pueda llevar a la pronta localización de Ángel Humberto Miranda Durán. Toda denuncia será tratada con estricta confidencialidad y puede ser determinante para obtener resultados positivos.

