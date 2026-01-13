Cae en Edomex 'El M24', líder de célula de La Unión Tepito y colaborador de 'El Lunares'

Ciudad de México.- Este martes 13 de enero de 2026 se confirmó la captura de Sergio Iván 'N', alias El M24, líder de una célula de La Unión Tepito y colaborador cercano de Óscar Andrés 'N', El Lunares, exlíder de dicho grupo delictivo. De acuerdo con Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el operativo se llevó a cabo de manera conjunta entre elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que este sujeto fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de asociación delictuosa agravada. De hecho, según información publicada por Milenio, se presume que operaba bajo el mando de dos individuos conocidos como El Cabezón y El Tuna, de quienes hasta ahora se desconocen mayores detalles.

Cabe señalar que Sergio Iván encabezaba una célula de La Unión Tepito identificada como Los Orejones. A esta agrupación criminal se le atribuyen diversos delitos, entre ellos homicidios, extorsiones, cobro de piso, así como la venta y distribución de drogas. Las zonas en las que realizaban sus actividades ilícitas se concentraban principalmente en las colonias Nueva Atzacoalco y Vasco de Quiroga, ambas ubicadas en la alcaldía Gustavo A. Madero, al norte de la Ciudad de México.

Sergio Iván 'N'

Respecto al sitio donde fue asegurado el pasado lunes 12 de enero de 2026, agentes de la Policía de Investigación (PDI) realizaron la detención en un domicilio localizado en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México. Posteriormente, el imputado fue trasladado al Reclusorio Oriente. En este medio de comunicación nos mantendremos atentos a cualquier información adicional que se genere en las próximas horas, siempre a través de fuentes oficiales.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación para la desarticulación de grupos y células delictivas, compañeros de @SSC_CDMX, en coordinación con agentes de @PDI_FGJCDMX, ejecutaron una Orden de Aprehensión en el municipio de Tlalnepantla por el delito de Asociación… pic.twitter.com/PG61xlB10V — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) January 13, 2026

Por otra parte, de acuerdo con información de Infobae, Óscar Andrés Flores Ramírez fue una figura relevante dentro del narcotráfico y llegó a formar parte del círculo cercano de Francisco Javier Hernández Gómez, alias Pancho Cayagua. Asimismo, se presume que estuvo involucrado en el tráfico de cocaína hacia los Estados Unidos, además de haber establecido vínculos en la frontera norte de México, lo que le permitió continuar expandiendo sus actividades ilícitas.

Fuente: Tribuna del Yaqui