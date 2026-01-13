Capturan a cuatro integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación en Jalisco y Nayarit

Zapopan, Jalisco.- A través de trabajos de investigación, las autoridades del estado de Jalisco lograron detener a cuatro integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG); desde vigilancias móviles y aéreas se logró ubicar el domicilio de uno de los líderes de la célula delictiva.

Con ubicación en el fraccionamiento 'Las Cañadas' en el municipio de Zapopan. Los elementos de la Secretaría de Defensa y Guardia Nacional lograron catear el domicilio de José Gabriel Soto Martínez, de 26 años de edad, con el alias de 'Uber', quien resulta ser el líder de una célula delictiva ligada con el CJNG.

Capturan a Cuatro integrantes del Cartel Jalisco Nueva Generación en el estado de Jalisco y Nayarit

El Gabinete de Seguridad informó que se trata de uno de los principales generadores de violencia en Guadalajara, además de destacar que con él fueron detenidos Mauricio 'N' y Carlos Alberto 'N', quienes fueron asegurados con armas y 500 dosis de metanfetamina, cinco vehículos, un inmueble y 10 teléfonos celulares.

Por otra parte, en un operativo ejecutado en Tepic, Nayarit, elementos de la Guardia Nacional detuvieron a Luis Ignacio 'N', de 46 años, alias el 'Cárdenas', quien coordinaba el traslado de droga vía aérea y marítima, tanto en aeronaves como en embarcaciones pequeñas, mediante una red de pistas y puertos. En el momento de su detención, se le aseguró un arma, algunas dosis de cocaína y metanfetamina, entre otros artículos.

Junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, el cual definirá la situación legal, mientras el lugar quedó sellado y bajo el resguardo de las autoridades. Con estas acciones se busca que el Gabinete de Seguridad refrende su compromiso de detener a los generadores de violencia y fortalecer la seguridad del país.

Fuente: Tribuna del Yaqui