Conducía drogado: Vinculan a sujeto detenido tras persecución con pick up robada en Nogales

Nogales, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este martes sobre que un hombre llamado Romel Alejandro 'N', de 43 años de edad, fue vinculado a proceso tras acreditarse su presunta responsabilidad en múltiples delitos cometidos en la ciudad de Nogales. Durante la audiencia inicial ante el juez de control, se ratificó la legalidad de su detención y se determinó imponer prisión preventiva justificada.

De acuerdo con la carpeta de investigación integrada por el Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 8 de enero, cuando elementos de la Policía Municipal detectaron una camioneta Chevrolet Cheyenne, modelo 2000, circulando por la avenida Ruiz Cortines, a la altura de la colonia Municipal. Al observar el comportamiento del conductor, los oficiales le marcaron el alto, sin embargo, el tripulante hizo caso omiso a las indicaciones de la autoridad.

Lejos de detener la marcha, el conductor aceleró el vehículo, lo que propició una persecución vehicular. La trayectoria de la unidad finalizó cuando el imputado impactó contra otro automóvil estacionado, ocasionando daños materiales diversos. Tras el choque, el sujeto bajó de la camioneta e intentó evadir a los agentes huyendo a pie, siendo finalmente interceptado y capturado en las inmediaciones de las vías del ferrocarril.

Los dictámenes médicos posteriores confirmaron que Romel Alejandro 'N' operaba el vehículo bajo los efectos de sustancias ilícitas. Asimismo, al verificar el estatus legal de la camioneta en las bases de datos oficiales, las autoridades corroboraron que esta contaba con un reporte de robo vigente interpuesto el 22 de diciembre del año pasado.

Por consiguiente, el detenido enfrenta cargos por los delitos de posesión de vehículo robado, desobediencia o resistencia de particulares y daños por culpa agravados. Por todo lo anterior, el juez otorgó un plazo de 2 meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el cual la Fiscalía de Sonora continuará recabando pruebas para fortalecer la acusación.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora