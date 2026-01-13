Culiacán: Fuego cruzado entre autoridades y civiles deja cuatro muertos y dos policías heridos

Culiacán, Sinaloa.- La violencia no descansa en el estado de Sinaloa, entidad gobernada por Rubén Rocha Moya que vive una crisis de inseguridad desde 2024. Ahora, la noche de este lunes, elementos de diferentes órdenes del Gobierno del Estado, así como personal del Gobierno Federal desplegaron un amplio operativo de seguridad en Culiacán, luego de que se reportara un intenso fuego cruzado entre civiles armados y corporaciones policiales.

Este hecho violento, ocurrido en las inmediaciones de la colonia Las Cascadas, dejó cuatro víctimas mortales y dos heridos. De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron la noche del lunes 12 de enero, alrededor de las 21:00 horas, tiempo local, cuando elementos de la Policía Estatal Preventiva acudieron al sector tras recibir una denuncia mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911 por actividad sospechosa.

Las siguientes imágenes son sensibles, favor de tener discreción.

Los hechos ocurrieron la noche de este lunes. Foto: Twitter

Al arribar a la zona, los elementos policiacos fueron agredidos a disparos desde un domicilio y otros puntos cercanos, lo que desató un fuego cruzado. Más tarde, autoridades señalaron que, durante el enfrentamiento, dos policías estatales resultaron lesionados por proyectiles de arma de fuego, por lo que fueron auxiliados por cuerpos de emergencia y trasladados de manera inmediata a un hospital, donde recibieron atención médica. A la fecha de publicación de esta nota, se reportan fuera de peligro.

Enfrentamiento deja cuatro civiles abatidos

Horas más tarde, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) confirmó que el enfrentamiento dejó un saldo de cuatro civiles armados abatidos, presuntos generadores de violencia que habrían participado en la agresión contra las fuerzas del orden. Las autoridades señalaron que el operativo se realizó en apego a los protocolos establecidos, con el objetivo de proteger a la población.

Para reforzar las acciones desplegadas por tierra, un helicóptero de las Fuerzas Armadas sobrevoló la zona, brindando apoyo aéreo a los elementos estatales y federales que mantenían el perímetro asegurado y realizaban recorridos preventivos en sectores aledaños.

uD83DuDEA8 Cuatro muertos y dos policías heridos fue lo que dejó un enfrentamiento armado en Culiacán, Sinaloa.



uD83DuDCDD Manuel Aceves pic.twitter.com/Px51EoSlcV — Sofía García Guzmán (@SofiGarciaMX) January 13, 2026

Una vez controlada la situación, peritos y agentes de investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) arribaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes, entre ellas el levantamiento de indicios balísticos y el procesamiento de la escena. El área permaneció bajo resguardo durante varias horas. Hasta ahora, no se han reportado más detalles sobre este hecho.

#SSPSinaloa informa que, este lunes 12 de enero de 2026, personal de la Policía Estatal, al atender una denuncia ciudadana en la colonia Cascadas de esta ciudad, fue objeto de una agresión inicialmente desde un domicilio y, posteriormente, desde otras ubicaciones. En el hecho,… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) January 13, 2026

